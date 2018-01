La orquesta Harmonía, de pulso y púa, presenta 'Colores'

Está radiante porque tiene dos novedades importantes: acaba de aparecer un nuevo disco de la orquesta, ‘Colores’, cuyo título quiere ser una declaración de intenciones y una apuesta estética, y el viernes 26, a las 20.15, se presenta el álbum de 13 temas en las sala Mozart en un concierto muy esperado que cuenta con la colaboración de la Caja Musical de Sabiñánigo, la Coral Zaragoza CAI, Francho Sarrablo. Yolanda Cartiel y Joaquín Pardinilla, ganador del III premio ‘Artes & Letras’ de la música.

“Para nosotros este es un disco muy importante. Un disco de evolución y de crecimiento. Nuestro sexto disco. Y nace, entre otras cosas, con una idea: queremos demostrar que nuestro trabajo va mucho más allá de la jota, dicho con todo el respeto para la jota. No hay más que ver el menú del disco: hay ópera, zarzuela, marchas como la famosa ‘Marcha Radetzky’, música griega, canción italiana, valses, fado, tango... De ahí que hayamos optado por el título ‘Colores’: es como nuestra paleta de disciplinas y temas, y responde también a la idea de aglutinar, de colaborar con otros músicos”, insiste.

Y no solo con músicos. En este disco, además de los instrumentistas, solistas y cantantes -José Luis Sarrablo de la Ronda de Boltaña, Miguel Ángel Arregui, Beatriz Gimeno, la citada Yolanda Cartiel, Rafael Gutiérrez...-, han cedido su voz al proyecto el actor Jorge Asín, el locutor David Marqueta, el locutor y escritor Miguel Mena, el bailarín Miguel Ángel Berna (un gran aglutinador de músicos en sus montajes) e incluso la presidenta de las Cortes de Aragón Violeta Barba, entre otros. “La nómina es una inyección de ánimo. Nos sentimos respaldados”, dice Fernando Sanz.

“Nuestros instrumentos tienen musicalidad y plasticidad. La gente en los conciertos vibra y se emociona. No somos profesionales, pero creo que tenemos un buen nivel. No voy a decir que seamos exquisitos, pero intentamos resolver con belleza y entrega la ejecución. Ensayamos un día a la semana por sistema y preparamos los conciertos con mimo. Hay mucho entusiasmo”. Recuerda Fernando que son 35 miembros, “muy lejos de la paridad por ahora: somos 30 hombres y 5 mujeres. Una de las últimas incorporaciones es Maite Roy. Me haría mucha ilusión que se incorporasen más mujeres”.

En su página web la Orquesta Laudística Harmonía recuerda que puede tocar 54 piezas, muy distintas. Fernando Sanz dice que han actuado entre 15 o 20 veces ya en la sala Mozart y expresa que colaboraciones como la del músico aragonés Javier Mas y el finado Leonard Cohen ayudan a que se reconozcan mucho más las notas de la bandurria, el laúd, la mandolina o las guitarras, que también se acompañan de violines, de percusión o de contrabajo. “Percibo en los músicos un afán: van a seguir trabajando con la ilusión de hacer las cosas bien y de hacer algo importante”. ‘Colores’, grabado en los Estudios Kikos, es una nueva confirmación.

LA FICHA

Concierto. Presentación del álbum ‘Colores’. Agrupación Laudística Harmonía. Dirección: Fernando Sanz. Sala Mozart. Auditorio de Zaragoza. Viernes, 26. A las 20.15.