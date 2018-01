'El corredor del laberinto' llega a una cartelera con varios títulos que aspiran al Oscar

'Call me by your name', una de las nominadas al Óscar a mejor película este año, y la rusa 'Sin amor', que aspira a mejor filme extranjero, son dos de los grandes estrenos de un fin de semana que también trae otra entrega de 'El corredor del laberinto' y lo nuevo del tándem Jaume Collet-Serra/Liam Neeson. 'El corredor del laberinto' llega a su fin

Llega a la pantalla grande la tercera entrega de la popular saga de aventuras basada en las novelas de James Dashner. Thomas vuelve a ponerse en aprietos en 'El corredor del laberinto: La cura mortal', donde tratará de encontrar la cura definitiva para la 'llamarada', la enfermedad mortal que asola a la humanidad.

'Call me by your name', una celebración del amor

La película del italiano Luca Guadagnino, 'Call me by your name' está nominada a cuatro Oscar incluyendo mejor película. En este filme cuenta la historia de un joven de 17 años que pasa el verano de 1983 en el norte de Italia con su familia y siente una atracción especial por el nuevo ayudante de su padre, que dará un nuevo sentido a su vida.