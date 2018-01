Los tráilers de todas las candidatas a mejor película

La gran maquinaria de los Óscar ya está en marcha, después de que la Academia de Hollywood haya anunciado este martes las películas candidatas a los premios. Algunas de las nominadas aún no han sido estrenadas en España, otras ya llegaron hace meses a nuestras carteleras, pero en cualquier caso, y para saber algo de todas ellas, aquí tiene reunidos los tráilers de los filmes que optan a mejor película:

'Call Me By Your Name'. La película del italiano Luca Guadagnino es un drama sobre el despertar del amor. Ambientada en 1983, cuenta la historia de Elio, un adolescente que pasa el verano con su familia en una villa en el campo y cuya vida se pone del revés cuando llega a la casa el nuevo asistente de su padre, un chico de 24 años. La película se estrenará en España este viernes, 26 de enero.