Los Javis emocionan con su discurso a favor de la diversidad

Javier Ambrossi y Javier Calvo, 'Los Javis', son el tándem más exitoso ahora mismo del mundillo audiovidual español. Son los responsables de la serie 'Paquita Salas', que está a punto de estrenar su segunda temporada en Netflix, y de la película 'La llamada', que este lunes se llevó el premio a la mejor comedia en la gala de los premios Feroz, que concede cada año la prensa especializada.

Y la pareja de realizadores aprovechó su momento de triunfo para lanzar un mensaje que emocionó a los asistentes a la fiesta y que dejo claro que, tras su divertidas películas, hay un objetivo: reivindicar la diferencia y ayudar a que nadie se sienta desplazado.

"La llamada' habla del valor de ser tú mismo, de encontrar tu camino y, pese a quien le pese, ser quien tú quieres ser", inició su discurso Javier Calvo. "Yo soy gay -añadió entre los aplausos del público-, tengo un novio que me quiere, una familia que me apoya y estoy aquí recogiendo este premio. Si alguien, algún niño, alguna niña, alguna persona me está mirando y tiene miedo, siente que está perdido, siente que no le van a querer, que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que tu familia te va a querer y que vas a cumplir tu sueño, y que yo y él vamos a escribir historias para que tú te sientas inspirado. De verdad, siempre", dijo muy emocionado.