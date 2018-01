La distintiva voz de Dolores O'Riordan pone música a su funeral en Limerick

La voz de Dolores O'Riordan sirvió de banda sonora a la emotiva despedida que le brindó este martes su pueblo natal, Ballybricken (Irlanda), donde dio el concierto "más importante de todos", el de la "vida misma", subrayó el sacerdote en el funeral de la líder de The Cranberries, fallecida el 15 de enero.

Su féretro entró en la iglesia de Saint Ailbe al son del 'Ave María' de Franz Schubert que interpretó y grabó con Pavarotti, y salió entre aplausos una hora después acompañada por la canción 'When you are gone', incluida en el álbum de The Cranberries 'To the Faithful Departed' (1996).

Durante la misa también se escuchó a Dolores, que ha fallecido a los 46 años, cantando 'Panis Angelicus', lo que generó en el templo una atmósfera mágica gracias a su distintiva voz.