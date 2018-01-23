Así es la letra de 'El Remedio', compuesta por Nábalez para Ana Guerra

Nábalez, una promesa de la música latina, ha creado para la canaria un tema muy bailable y pegadizo.
Esta es la primera versión de la canción que ha compuesto Nábalez para Ana Guerra. La quinta finalista de OT trabajará a lo largo de la semana con él y podría haber modificaciones:
"EL REMEDIO"
Ana Guerra (Autor: Nabález)
¡AGUA!
SI TÚ ME DICES
QUE POR LAS NOCHES NO PASAN LAS HORAS
QUE TIENES FRÍO Y NADIE TE ACALORA
Y LE TIENES MIEDO A LA OSCURIDAD
(AHÍ VOY A ESTAR) YO VOY CORRIENDO PALLÁ
OH, OH, OH
(TENLO POR SEGURO)
(YO VOY CORRIENDO PALLÁ)
OH, OH, OH
(YO VOY CORRIENDO PALLÁ)
AY, NO HAY POR QUÉ LLORAR
YO TENGO UNA MEDICINA DE CORTE NATURAL
DICEN QUE CAUSA LOCURA
QUE TODO TU CUERPO SUDA
QUE QUITA LAS AMARGURAS
Y LAS HERIDAS TE CURA
(LLÉVATELA)
Y SI TÚ QUIERES UN POQUITO SÍ,
SÍ, SÍ
NO LE METAS CORAZÓN, AY, NO, NO, NO
NO LO PIENSES TANTO QUE ESTA CURA PUEDE RESULTAR PEOR
DE LO QUE SIENTES TÚ POR MÍ
EL REMEDIO NO FUNCIONA SI HAY AMOR
NO ME HAGO RESPONSABLE DE TU DECISIÓN
SI TÚ ME DICES
QUE POR LAS NOCHES NO PASAN LAS HORAS
QUE TIENES FRÍO Y NADIE TE ACALORA
Y LE TIENES MIEDO A LA OSCURIDAD
(AHÍ YO VOY A ESTAR) YO VOY CORRIENDO PALLÁ
SI POR LA NOCHE NO PASAN LAS HORAS
SI TIENES FRÍO Y NADIE TE ACALORA
Y LE TIENES MIEDO A LA OSCURIDAD
(YO TE DOY MI CALOR)
YO VOY CORRIENDO PALLÁ
OH, OH, OH
OH, OH, OH
YO VOY CORRIENDO PALLÁ
OH, OH, OH
YO VOY CORRIENDO PALLÁ
NO TE PREOCUPES CORAZÓN
PORQUE ES NORMAL TU SITUACIÓN
CIERRA LOS OJOS, NO LO PIENSES
VOY A DARTE UNA INYECCIÓN
UNA DOSIS DE EMOCIÓN
DENTRO DE TU PANTALÓN
QUE DESCONTROLA LAS HORMONAS
Y LIBERA LA TENSIÓN
Y SI TÚ QUIERES UN POQUITO SÍ, SÍ, SÍ
NO LE METAS CORAZÓN, AY, NO, NO, NO (OYE)
NO LO PIENSES TANTO QUE ESTA CURA PUEDE RESULTAR PEOR
(TEN CUIDAO)
DE LO QUE SIENTES TÚ POR MÍ
EL REMEDIO NO FUNCIONA SI HAY AMOR
NO ME HAGO RESPONSABLE DE TU DECISIÓN
(YO NO QUIERO SER CULPABLE)
SI TÚ ME DICES
QUE POR LAS NOCHES NO PASAN LAS HORAS
QUE TIENES FRÍO Y NADIE TE ACALORA
Y LE TIENES MIEDO A LA OSCURIDAD
(AHÍ YO VOY A ESTAR) YO VOY CORRIENDO PALLÁ
SI POR LA NOCHE NO PASAN LAS HORAS
SITIENES FRÍO Y NADIE TE ACALORA
Y LE TIENES MIEDO A LA OSCURIDAD
YO VOY CORRIENDO PALLÁ
OH, OH, OH
OH, OH, OH
YO VOY CORRIENDO PALLÁ
OH, OH, OH
YO VOY CORRIENDO PALLÁ
OH, OH, OH
YO VOY CORRIENDO PALLÁ
AY, YO VOY CORRIENDO PALLÁ
YO VOY CORRIENDO PALLÁ
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