Así es la letra de 'El Remedio', compuesta por Nábalez para Ana Guerra

"EL REMEDIO"

Ana Guerra (Autor: Nabález)

¡AGUA!

SI TÚ ME DICES

QUE POR LAS NOCHES NO PASAN LAS HORAS

QUE TIENES FRÍO Y NADIE TE ACALORA

Y LE TIENES MIEDO A LA OSCURIDAD

(AHÍ VOY A ESTAR) YO VOY CORRIENDO PALLÁ

OH, OH, OH

(TENLO POR SEGURO)

(YO VOY CORRIENDO PALLÁ)

OH, OH, OH

(YO VOY CORRIENDO PALLÁ)

AY, NO HAY POR QUÉ LLORAR

YO TENGO UNA MEDICINA DE CORTE NATURAL

DICEN QUE CAUSA LOCURA

QUE TODO TU CUERPO SUDA

QUE QUITA LAS AMARGURAS

Y LAS HERIDAS TE CURA

(LLÉVATELA)

Y SI TÚ QUIERES UN POQUITO SÍ,

SÍ, SÍ

NO LE METAS CORAZÓN, AY, NO, NO, NO

NO LO PIENSES TANTO QUE ESTA CURA PUEDE RESULTAR PEOR

DE LO QUE SIENTES TÚ POR MÍ

EL REMEDIO NO FUNCIONA SI HAY AMOR

NO ME HAGO RESPONSABLE DE TU DECISIÓN

SI TÚ ME DICES

QUE POR LAS NOCHES NO PASAN LAS HORAS

QUE TIENES FRÍO Y NADIE TE ACALORA

Y LE TIENES MIEDO A LA OSCURIDAD

(AHÍ YO VOY A ESTAR) YO VOY CORRIENDO PALLÁ

SI POR LA NOCHE NO PASAN LAS HORAS

SI TIENES FRÍO Y NADIE TE ACALORA

Y LE TIENES MIEDO A LA OSCURIDAD

(YO TE DOY MI CALOR)

YO VOY CORRIENDO PALLÁ

OH, OH, OH

OH, OH, OH

YO VOY CORRIENDO PALLÁ

OH, OH, OH

YO VOY CORRIENDO PALLÁ

NO TE PREOCUPES CORAZÓN

PORQUE ES NORMAL TU SITUACIÓN

CIERRA LOS OJOS, NO LO PIENSES

VOY A DARTE UNA INYECCIÓN

UNA DOSIS DE EMOCIÓN

DENTRO DE TU PANTALÓN

QUE DESCONTROLA LAS HORMONAS

Y LIBERA LA TENSIÓN

Y SI TÚ QUIERES UN POQUITO SÍ, SÍ, SÍ

NO LE METAS CORAZÓN, AY, NO, NO, NO (OYE)

NO LO PIENSES TANTO QUE ESTA CURA PUEDE RESULTAR PEOR

(TEN CUIDAO)

DE LO QUE SIENTES TÚ POR MÍ

EL REMEDIO NO FUNCIONA SI HAY AMOR

NO ME HAGO RESPONSABLE DE TU DECISIÓN

(YO NO QUIERO SER CULPABLE)

SI TÚ ME DICES

QUE POR LAS NOCHES NO PASAN LAS HORAS

QUE TIENES FRÍO Y NADIE TE ACALORA

Y LE TIENES MIEDO A LA OSCURIDAD

(AHÍ YO VOY A ESTAR) YO VOY CORRIENDO PALLÁ

SI POR LA NOCHE NO PASAN LAS HORAS

SITIENES FRÍO Y NADIE TE ACALORA

Y LE TIENES MIEDO A LA OSCURIDAD

YO VOY CORRIENDO PALLÁ

OH, OH, OH

OH, OH, OH

YO VOY CORRIENDO PALLÁ

OH, OH, OH

YO VOY CORRIENDO PALLÁ

OH, OH, OH

YO VOY CORRIENDO PALLÁ

AY, YO VOY CORRIENDO PALLÁ

YO VOY CORRIENDO PALLÁ

