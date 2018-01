Así es la letra de 'Chico malo', compuesta por Morgan y Simms y Brisa Fenoy para Aitana y Ana Guerra

'CHICO MALO' – Aitana y Ana Guerra (Morgan / Simms – Ad: Brisa Fenoy)

VOY A SALIR

NO MÁS FINGIR

NO MÁS SERVIR

LA NOCHE ES PA MÍ NO ES DE OTRO

TE VOY A COLGAR

YA NO HAY VUELTA ATRÁS

SI ME LLAMAS NO RESPONDO

TIRA PORQUE TE TOCA A TI PERDER

QUE AQUÍ YA SE PERDIÓ TU GAME

TIRO PORQUE ME TOCA A MÍ OTRA VEZ

SOLO CON PERDERTE YA GANÉ

PERO SI ME TOCA, TOCA, TÓCAME

YO DECIDO EL CUÁNDO, EL DÓNDE Y CON QUIÉN

QUE VOY A DARME A MI DE UNA -Y OTRA Y OTRA- VEZ

LO QUE TANTO ME QUITÉ / QUE PA’ TI TAN POCO FUE

Y YO VOY, VOY, VOY LISTA PA’ BAILAR

PORQUE TU BOY BOY ME HAS HECHO RABIAR

Y YO VOY, VOY, VOY LISTA PA’ BAILAR

Y TENGO CLARO QUE NO ME VOY A FIJAR

EN UN CHICO MALO NO, NO, NO

PA’ FUERA LO MALO NO, NO, NO, NO

NO QUIERO NADA MALO NO, NO, NO

EN MI VIDA MALO NO, NO, NO

TU YA NO ESTÁS

DENTRO DE MI

SE HAN PODRIDO LAS FLORES AQUÍ

AHORA,

YA NO QUIERO ROSAS

SOY EL LEÓN

QUE SE COMIÓ LAS MARIPOSAS

TIRA PORQUE TE TOCA A TI PERDER

QUE AQUÍ YA SE PERDIÓ TU GAME

TIRO PORQUE ME TOCA A MÍ OTRA VEZ

SOLO CON PERDERTE YA GANÉ

PERO SI ME TOCA, TOCA, TÓCAME

YO DECIDO EL CUÁNDO, EL DÓNDE Y CON QUIÉN

QUE VOY A DARME A MI DE UNA -Y OTRA Y OTRA- VEZ

LO QUE TANTO ME QUITÉ / QUE PA’ TI TAN POCO FUE

Y YO VOY, VOY, VOY LISTA PA’ BAILAR

PORQUE TU BOY BOY ME HAS HECHO RABIAR

Y YO VOY, VOY, VOY LISTA PA’ BAILAR

Y TENGO CLARO QUE NO ME VOY A FIJAR

EN UN CHICO MALO NO, NO, NO

PA’ FUERA LO MALO NO, NO, NO, NO

NO QUIERO NADA MALO NO, NO, NO

EN MI VIDA MALO NO, NO, NO

EN UN CHICO MALO NO, NO, NO

PA’ FUERA LO MALO NO, NO, NO, NO

NO QUIERO NADA MALO NO, NO, NO

EN MI VIDA MALO NO, NO, NO

YO NO TE MIRO, Y TÚ ME VAS A VER

YO NO TE ESCUCHO, Y TÚ ME VAS A OÍR

PASO DE LARGO YO VOY A POR MÍ

ESTA NOCHE BAILO MEJOR SIN TI

YO NO TE MIRO, Y TÚ ME VAS A VER

YO NO TE ESCUCHO, Y TÚ ME VAS A OÍR.

PASO DE LARGO Y PASO DE TI

ESTA NOCHE BAILO SOLO PARA MÍ

EN UN CHICO MALO NO, NO, NO

PA’ FUERA LO MALO NO, NO, NO, NO

NO QUIERO NADA MALO NO, NO, NO

EN MI VIDA MALO NO, NO, NO

EN UN CHICO MALO NO, NO, NO

PA’ FUERA LO MALO NO, NO, NO, NO

NO QUIERO NADA MALO NO, NO, NO

EN MI VIDA MALO NO, NO, NO

PA MALA YO.

PA MALA YO.

PA MALA YO.

PA MALA YO.

PA MALA YO.

PA MALA YO.

