Así es la letra de 'Arde', compuesta por Alba Reig para Aitana

‘ARDE’ - Aitana (Autora: Alba Reig)

ES ESE LUGAR DONDE LA VERDAD

ES UN ABRAZO HUECO, UN DISFRAZ

IMAGINA SER UN VIEJO REHÉN

UN LIENZO OLVIDADO EN LA PARED

SERÁ QUE NO, NO QUERÉIS

NO LO VEIS

ARDE, ARDE, QUE ARDA BIEN

EL CUENTO DEL ESCLAVO Y SU REY

ARDE, ARDE, QUE VUELVA A ARDER

QUIEN PIERDE LA MEMORIA POR PLACER

NO VAS A CAER, SOY HIJA TAMBIÉN

NO HAY RAZA EN EL PECHO NI EN LA PIEL

CALLADA POR NACER, HISTORIA DE BABEL

SOY LA VERGÜENZA DE TU TIRO A SU CLAVEL

SERÁ QUE NO, NO QUERÉIS

NO LO VEIS

ARDE, ARDE, QUE ARDA BIEN

EL CUENTO DEL ESCLAVO Y SU REY

OH, ARDE, QUE VUELVA A ARDER

QUIEN PIERDE LA MEMORIA POR PLACER

Y NO HAY HOGAR SI NO, SI NO HAY CALMA

NO HAY HOGAR, SI NO

Y SI NO ARDE, ARDE

EL CUENTO DEL ESCLAVO Y SU REY

OH, ARDE, EY

QUIEN PIERDE LA MEMORIA POR PLACER

UN LIENZO OLVIDADO EN LA PARED

