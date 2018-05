Día de Star Wars: ¿Por qué se celebra el 4 de mayo?

Este viernes se celebra en todo el mundo el Día de Star Wars, cuyo origen nada tiene que ver con las aventuras de esta serie de películas creadas por George Lucas desde finales de los 70 sino más bien proviene del mundo de la política británica.

El 4 de mayo de 1979, en el diario británico 'London Evening News' apareció una nota en la que miembros del Partido Conservador de Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por haber sido elegida primera ministra del país: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, rezaba el texto que dio lugar al juego de palabras 'Que la fuerza te acompañe' (‘May the Force be with you’).

Hace 7 años, el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine un 4 de mayo y desde entonces son muchas las empresas que ofrecen descuentos especiales de productos de Star Wars en este día.