Videoclubes que resisten a la desaparición del VHS

En Zaragoza, al frente de Video Zaragoza en sus dos establecimientos ubicados en los dos mismos locales con los que comenzó en 1982.

“Conservar la ilusión”

Para Martínez, el secreto de mantener los videoclubes abiertos durante 34 años ha consistido en “estar muy atento al negocio y renovarse constantemente, averiguar qué películas son las que más les gustan a los clientes y tener siempre los últimos estrenos. Pero sobre todo, se trata de conservar la ilusión por este trabajo. Incluso ahora, que casi cuesta dinero mantener en marcha las tiendas”.



"Al principio teníamos en alquiler cintas en los sistemas que iban surgiendo, recuerda. El sistema VHS se impuso al Beta, que quedó relegado para uso profesional.

Hasta 12 empleados

El propietario de Video Zaragoza, que ahora atiende su negocio en solitario, llegó a contar con una docena de empleados en los años de máximo esplendor del VHS. “Todavía conservo rebobinadoras de aquel tiempo que utilizábamos cuando en ocasiones los clientes devolvían las cintas sin rebobinar. Era un clásico, igual que los retrasos en las devoluciones y las consiguientes excusas, o cuando nos traían películas que habían sido alquiladas en otro videoclub”.



En los años 80, "pese a que tuviéramos 20 copias de la misma película, las cintas de Era frecuente que los clientes se acercaran con el estuche de una película en la mano, o consultaran el catálogo en papel que teníamos en el mostrador para preguntarnos si tal o cual película merecía la pena", rememora Martínez.

“Entonces, ¿me la llevo?”

Los trabajadores de videoclubes eran auténticos expertos en cine a los que se pedía opinión y consejo, ya que tenían el privilegio de ver en primicia todos los estrenos que se editaban en video. Era una profesión envidiada, e incluso llegó a ser una escuela de cine para uno de los directores más relevantes surgidos en los años 90: Quentin Tarantino, quien trabajó en un videoclub antes de ser cineasta. Una experiencia que sin duda marcó su forma de entender el séptimo arte.



En los primeros años de la década de los 80, un reproductor de vídeo VHS podía costar en torno 160.000 (960 euros). Toda una inversión en cine familiar que sin embargo tuvo una gran demanda. Esto permitió que poco a poco los fabricantes fueran rebajando el precio de los aparatos en función de sus ventas.

Adiós al VHS

El Betamax desapareció definitivamente en 2015 y ahora lo hace el VHS tras el anuncio de que Funai, la última compañía que fabricaba dispositivos en este formato, no producirá más unidades de vídeos VHS.



La aparición del DVD a mediados de los 90 y su éxito como nuevo formato de reproducción a comienzos del siglo XXI fue un duro golpe para el VHS. A su vez, la irrupción en el mercado de grandes cadenas como Blockbuster o Drugstore resultó muy perjudicial para los pequeños empresarios del sector. Internet, la piratería, el ‘video on demand’ (VOD) –a la carta- y las plataformas digitales en televisión han acorralado a los videoclubes aragoneses, que en total no llegan ni a 20 establecimientos en toda la Comunidad, una cifra mínima si se tiene en cuenta que hace tres lustros solo en la Zaragoza había más de 100 videoclubes.