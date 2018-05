Boicotean la zarzuela protagonizada por Paco León

Del Arco estaba fuera de Madrid, pero la compañía le ha contado que en un momento en el que en el escenario no ocurría nada con "excesiva controversia",que ocupaba la misma fila en el patio de butacas"con el propósito claro de reventar la función y que se parara".Otro sector del público afeó entonces a los alborotadores su comportamiento, pero "lejos de calmarse, se crecieron y, entonces,Los discrepantes se fueron no sin antes "pegarse unos cuantos agarrones entre ellos". Tras un par de minutos de "recolocación", la función pudo seguir y terminó "en un delirio" de baile y aplausos.El director cree que lo que sucedió no tiene "nada que ver" con que. "Requeriría una planificación que no veo posible", ha dicho., abuchea al final o plantea una reclamación, pero eso de pretender que por que a uno no le gusta algo debe dejar de representarse inmediatamente es inaceptable", recalca.Desde la primera semana, ha habido en torno a 50 reclamaciones y son varios los espectadores que se han levantado y se han ido, como el exministro del PP"Me parece de una gran ignorancia pensar que lo que ellos creen que es el género de la zarzuela es el género en sí mismo", replica. '¡Cómo está Madriz!', recuerda, es una fusión en lo musical de 'La Gran Vía' y 'El año pasado por agua', y en lo escénico, "una declaración de amor" a la capital, en la que¿Y si vuelven a reventar la función? "No haremos nada porque para chulapos, nosotros, y no van a poder con nosotros cuatro energúmenos", se ríe. Lo cierto es que no queda una sola entrada para las funciones que restan de la obra, en cartel hasta el próximo domingo.