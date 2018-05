Vetusta Morla: "En Sos vivimos una de las mejores noches de la banda"

Carlos Salas de Lima, Perú. Espero verlos en mi país.No hay ningún plan concreto para editar esas canciones, pero siempre hemos tenido la idea loca de publicar todo ese material de alguna manera que resulte interesante, más allá de la anécdota. Si damos con la fórmula y el momento, seguro que algún día podremos rescatar esas canciones. Y ojalá que podamos ir a presentarlas a Perú, ¡sería estupendo! ;-)MartaGracias por tu pregunta, Marta. La idea tiene diferentes orígenes, por un lado una propuesta de una persona de la editorial que es cercana a nosotros y que nos propuso “hacer algo juntos”, sin fecha ni idea concreta. Después nos pasó una cosa: intentamos recuperar un blog que escribimos en el antiguo myspace en el que relatábamos nuestro primer viaje a México. Fue una crónica hermosa porque era nuestra primera gira internacional profesional y porque en el blog escribieron también todos los miembros del equipo técnico, relatando sus tareas, sus preocupaciones y sus propias vivencias. Total, que intenté recuperar aquello, pero no lo logré. Recurrí incluso a una web que es una especie de máquina del tiempo para ver cómo era una web hace años y nada, había desaparecido. Aquello me llenó de ansiedad y nos hizo reflexionar sobre lo fugaz y volátil que es lo que se comparte en internet. Que no se repitiera eso con lo que habíamos vivido en la gira de La Deriva fue la motivación principal para hacer con ello un libro, rescatar del olvido al menos temporalmente las fotos, vivencias y crónicas que vivimos y ponerlas en un soporte un poco más “trascendente”.Celia GarcésHola Celia, creo que la primera vez que tocamos en Zaragoza fue en la sala Oasis, un templo de la música en la ciudad y probablemente fue en el año 2008 cuando editamos nuestro primer disco. Hemos estado también en Monzón en el festival Tremendo Pop en el año 2009 y en Huesca en un concierto muy particular y divertido celebrado en un frontón. Finalmente también tocamos en una ocasión en Sos del Rey Católico, aunque quizá sería más preciso decir que no tocamos, al menos de manera convencional. El concierto lamentablemente se suspendió por una tromba de agua que comenzó a caer por la tarde y que duró toda la noche. Pero lo que pudo acabar en tristeza, terminó como una de las mejores noches de la banda porque hicimos un concierto improvisado en los soportales del pueblo, enchufando los amplificadores en los bares que nos prestaron la corriente. Todos los que nos refugiamos allí vivimos una noche muy espontánea y hermosa y eso que el concierto nunca sucedió...JaviLa verdad que no, Javi, aún tenemos que ponernos con todo el proceso creativo y es un proceso difícil de calibrar en cuanto a su duración. Lo que sí es seguro es que será el año próximo, pero poco más podemos decir en este momento.Mil gracias, Marko, no sabíamos que también nos seguía gente en Croacia, ¡es un gustazo! De momento no tenemos nada de nada, ni concepto, ni letras ni siquiera ninguna idea preconcebida. Aún tenemos que ver por qué camino nos vamos a dirigir. Tenemos que vivir con esa incertidumbre, pero al mismo tiempo que es un miedo al folio en blanco es también la maravillosa sensación de que podemos hacer lo que queramos. En cualquier caso, lo que surja estaremos encantados de compartirlo con vosotros.BeatrizOjalá que sí, Beatriz, me atrevo a aventurar que volveremos a hacerlo. No existe ningún plan concreto ahora mismo, pero la experiencia con 'Los Ríos de Alice' fue tan positiva que estoy casi seguro que en algún momento repetiremos. Componer música para un videojuego es una forma estupenda de obligarte a salir de tu rutina, a componer de una manera distinta y a experimentar y probar nuevas formas de hacer música, nuevos instrumentos y nuevas herramientas de creación. Pero de momento, tenemos que replegarnos y centrarnos en Vetusta Morla, así que todavía tardarán un poco en reaparecer esos otros proyectos musicales.ArturoHay muchísimos grupos que podemos recomendar, escuchamos además todo tipo de música de todas las épocas, somo unos melómanos empedernidos, vaya. Así que por no alargarnos, mencionaremos un par de referencias contemporáneas que escuchamos bastante, Alabama Shakes en el panorama internacional y León Benavente en el campo nacional. Y de aquí de la ciudad de Zaragoza nos gusta mucho Tachenko que, por cierto, nos acompañarán esta tarde en la presentación de Memoria Instantánea en la FNAC.MartaPues verás, Marta, Chumi Chuma es un proyecto de un paisano vuestro Alberto Rodrigo, maño de pro que un día conoció a Chuma, este adorable y musical ser de otra dimensión que apareció en el último concierto de nuestra gira. Zaragozano y chumesco han resultado conectar a la perfección e hicieron un disco tan divertido que pone a bailar a toda la familia, papás, mamás y nenes. No tuvimos más remedio que publicarlo en nuestro sello...Óscar MerinoÓscar, ojalá que no lo dejéis y que podáis continuar juntos. Probablemente la mayor dificultad con la que una banda se puede encontrar en su desarrollo son las diferentes aspiraciones que los miembros tengan con respecto a la banda y el papel que la música ocupa en la escala de prioridades de cada uno. Que haya mucha disparidad entre lo que cada músico espera de la banda puede acabar con ella. En nuestro caso, hemos estado siempre muy sincronizados en este aspecto y eso es lo que nos ha hecho vencer el resto de problemas, que son muchos y muy diversos. Pero al final si disfrutas de hacer canciones con otros amigos y músicos, la recompensa está en el propio proceso y si no te hace falta nada más, nunca te frustrarás, todos los avances que haga la banda serán recibidos como triunfos y los reveses, como parte del camino. ¡Ánimo con ello, Óscar!Luis MartínPues mira Luis, Pucho era diseñador gráfico, Guille trabajaba en el mundo audiovisual, en la última época haciendo documentales. Jorge era profesor de Educación Física, Álvaro empresario y yo periodista. David es el único de nosotros que ya se dedicaba a la música únicamente.Ana Cris¡Gracias Ana! Ambos formatos tienen cosas positivas, en un festival te ve gente que igual no hubiera comprado una entrada para tu concierto, pero que quizá pueda engancharse y además los repertorios cortos son una descarga brutal de energía. Mientras que en una sala en un concierto solo nuestro la conexión emocional con el público es mayor y como músico te permite desarrollar una narrativa con diferentes dinámicos, plantear un discurso más completo y más complejo de tu música. El chiste es disfrutar de lo bueno que tiene cada uno de los dos escenarios.13.Iñaki¡Me alegra que te gustara, Iñaki! No sé si tendremos ocasión de repetir un disco como el que hicimos con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, fueron unas circunstancias muy particulares, en ayuda de los afectados por el terremoto de Lorca de 2001 y una producción muy compleja. Pero aprendimos tanto de aquella aventura, tanto en el plano artístico como en el humano, que hacer algo similar sería un placer. Lo que pasa es que como los vetusta somos poco de repetir, probablemente lo llevaríamos a otro lugar, a hacer algo distinto y port ejemplo, que fueran canciones compuestas directamente en formato sinfónico en vez de adaptaciones de temas ya existentes. No sabemos, habrá que esperar y ver por dónde nos lleva el trabajo musical en el futuro, pero sería fantástico.JorgeLo cierto, Jorge, es que en nuestros inicios teníamos canciones en otros idiomas, principalmente en inglés, combinadas con el castellano. Pero hace ya muchísimos años que decidimos que el español es el idioma en el que expresamos mejor lo que queremos decir y de la manera en que lo queremos decir. Sería difícil para nosotros componer en otro idioma, caso de hacerlo tendría que estar artísticamente muy bien justificado por la canción o por el proyecto en particular.Carmen¡Sería genial, Carmen, claro que lo conocemos! Pero de momento tendremos que seguir esperando para ir... Hemos estado un par de veces en Huesca y ojalá podamos regresar pronto.María SanchoEspero que muchísimas cosas, María. Hace un tiempo ni siquiera podíamos imaginar que llegaríamos a hacer estas cosas, así que estoy seguro que hay un montón de cosas que ni siquiera somos capaces de imaginar, pero que vendrán y serán parte de nuestras aventuras y de nuestra creación. Pero de momento, cuando termine el ciclo de 'Memoria Instantánea', toca volver al origen y a la raíz de todo, las canciones de Vetusta Morla y más al inicio todavía, seis amigos tocando juntos y emocionándose en un local de ensayo con las orejas totalmente abiertas para recibir lo que venga.ÁngelLo primero no nos ocurre nunca, al menos a mí nunca me ha sucedido lo de llegar a odiar una canción nuestra. Sí es verdad que según tu momento vital unas canciones las sientes más cercanas o menos y eso va cambiando con el paso del tiempo, pero todas son queridas para nosotros. Lo segundo sí pasa más a menudo porque contamos con diferentes limitaciones, entre ellas el tiempo, a la hora de configurar un repertorio y siempre hay que dejar canciones fuera. Casi nunca tocamos 'Los Buenos', esa la echo de menos...Gracias a todos por vuestras preguntas, ha sido un placer echar con vosotros este ratito. Ojalá que disfrutéis de 'Memoria Instantánea' si tenéis ocasión de leerlo y a los que os apetezca venir a la presentación y firma, estaremos esta tarde a las 19.00 en la FNAC de Zaragoza. Nos vemos pronto, ¡besos y abrazos para todos y todas!