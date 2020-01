Miki Nadal: "La búsqueda del conocimiento está al alcance del dedo gordo del pie"

Basta con girar la 'W' para que 'Wikipedia' se transforme en 'Mikipedia', el nuevo espectáculo de Miki Nadal, basado en la enciclopedia virtual de contenido libre. El humorista zaragozano "y vecino de Pedrola", como le gusta autodefinirse, regresa a su ciudad natal para reencontrarse con el público aragonés.

Esta vez, el escenario es el Teatro de las Esquinas, donde este sábado (20.30) volverá a impartir una nueva lección de humor a sus paisanos. Un humor con el que lleva más de 15 años en televisión, con programas de éxito como, 'El informal', 'El club de la comedia' o 'Sé lo que hicisteis'.

Pocas horas antes de que comience su 'master class' gamberra y desenfadada sobre el lenguaje en el mundo de internet, Nadal desvela algunas de las claves de su carrera.

¿Qué encontramos en 'Mikipedia', su nuevo espectáculo?

Un juego de palabras del que sale un enciclopedia virtual según la visión de Miki con humor. Es 'stand up comedy', un espectáculo de monólogos puro y duro, sin más armas que mi voz y mis gestos.

De María Moliner a un 'lexicógrafo' humorístico como Javier Coronas. Y ahora usted con una enciclopedia virtual...

Las nuevas tecnologías se han metido en nuestras vidas . España cuenta con 47 millones de habitantes y 56 millones de móviles. Sin duda estamos muy enganchados a internet. En la actualidad, la búsqueda del conocimiento se encuentra al alcance del dedo gordo del pie.

Al buscar Miki Nadal en Wikipedia aparecen, entre otros datos, hasta su peso y su altura. Está usted hecho un mocetón del humor.

Viene bien, porque se piensan que soy bastante chiquitín. Es lo que tiene la tele, que empequeñece a las personas... y no solo en el sentido físico. La altura es correcta, pero el peso va variando cuatro kilos arriba, cuatro kilos abajo. Así que hay algunos errores. Tendrán que fiarse.

Como zaragozano, ¿cree que hay buen humor en Aragón?

¡Como zaragozano, y vecino de Pedrola! Buenísimo, creo que el humor aragonés es uno de lo mejores. Me he divertido mucho con mis paisanos, con los zaragozanos, gente cercana que se toma la vida con sentido del humor. Eso imprime carácter.

Lleva unos cuantos años en esto, desde ‘El informal’ a ‘Sé lo que hicisteis’. ¿Ha cambiado la manera de hacer y entender la comedia?

Van apareciendo nuevos humoristas y nuevos formatos. Antes, el monólogo apenas existía. Solo los hacía Gila. A partir de 'El club de la comedia' vivió un bum que nos ha venido bien a los humoristas. Es un formato ameno, divertido, para el que no se precisa mover grandes compañías y resulta más asequible.

¿Dónde se encuentra más cómodo, en un plató o sobre un escenario?

He estado más horas en platós, unas 2.000 en directo. Sin embargo, el escenario tiene otra magia, te da más tiempo para recrearte. En la tele los errores se pagan más caros: en un minuto tienes que llegar a mucha más gente. Son sensaciones totalmente distintas.

El cine también le tira…

Me gusta, pero no tengo una ambición desmedida por ser una estrella de cine. He trabajado un par de veces con Miguel Ángel Lamata ('Una de zombis', 'Isi & Disi, alto voltaje') y soy socio de la productora Nostromo, que apuesta por cine un poco más exportable, como 'Buried' y 'Luces rojas', de Rodrigo Cortés; o el último filme de Eugenio Mira, 'Grand Casino', con John Cusack y Elijah Wood.

En el momento actual, ¿el humor es lo único que no se puede recortar?

Con el IVA cultural sale más caro. Pero no, es algo que no nos pueden quitar. El humor va y viene, es una pequeña siesta necesaria para aliviar las preocupaciones de cada día, una o dos horas en las que te relajas.

¿En qué proyecto televisivo anda inmerso?

En 'Splash!, famosos a la piscina'. Es una experiencia nueva después de hacer programas de entretenimiento, concursos, series... ahora me tiro a la piscina con un 'talent show' como 'Splash!', una manera de obligarme a hacer deporte. Tengo lesiones en todas las partes del cuerpo.