Las farmacias se organizan para llevar medicamentos a casa a pacientes que no pueden salir

De nuevo, las historias de solidaridad se abren paso a pesar de la dureza del confinamiento que actualmente viven miles de personas. Este mismo martes, con el fin de asegurar la continuidad y adherencia a los tratamientos y como medida excepcional ante la infección por covid-19, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón y la Consejería de Sanidad han firmado un protocolo de colaboración para la entrega domiciliaria de medicamentos –con y sin receta médica– , productos sanitarios y productos de salud a las personas que no puedan acceder a la farmacia para retirar su medicación, evitando desplazamientos y riesgo de contacto de la población más vulnerable.

Será el personal de la farmacia el encargado de preparar y llevar directamente la medicación al domicilio del paciente con la intermediación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Además, el colegio zaragozano y Cruz Roja han suscrito un acuerdo para que la red de 100 voluntarios colabore con las farmacias en la entrega domiciliaria de medicamentos que será posible para aquellos los pacientes que residan en Zaragoza, Zuera, Belchite, Calatayud, Cariñena, Ejea, La Almunia y Tarazona.

Además, hace unos días el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza anunciaba la creación de una bolsa de farmacias voluntarias para garantizar la continuidad de la atención farmacéutica a los pacientes de los servicios de guardia de las oficinas de farmacia en caso de que alguna de ellas se vea obligada al cierre temporal como consecuencia del coronavirus.

La organización colegial también se ha sumado a la petición del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), para dispensar medicamentos hospitalarios a través de las farmacias a coste cero y así reducir el riesgo de contagio del covid-19 entre los pacientes más vulnerables que durante esta crisis están teniendo que acudir al hospital para retirar los medicamentos de diagnóstico hospitalario.

Equipo y voluntarios de la Farmacia Irene Aznar. Heraldo

La farmacia zaragozana de Irene Aznar ha sido pionera en esta iniciativa. Hace unos días, y tras recibir la llamada de una clienta que les rogaba que le acercasen un Termalgin a casa, decidieron ponerse manos a la obra para garantizar que no les faltase de nada y, sobre todo, que no tuvieran que exponerse a un riesgo innecesario pues una buena parte de su público son personas mayores, solas o con problemas de movilidad.

“Comenzamos a recibir llamadas de clientes preocupados por sus tratamientos, muchos de ellos son crónicos. Por eso decidimos hacer un llamamiento a través de las redes sociales pidiendo ayuda a personas voluntarias y la respuesta fue maravillosa”, reconoce Irene Aznar, dueña de la farmacia ubicada en el 19 de la avenida Tenor Fleta.

Fue hace un par de semanas, y ese mismo miércoles recibieron cientos de llamadas de gente de Zaragoza ofreciéndose voluntaria. “También nos contactaron de la Asociación de Voluntarios de Aragón ofreciéndonos su ayuda. La reacción de la gente fue impresionante tanto por teléfono como a través de las redes sociales”, admite.

Sin embargo, antes de elegir a las personas idóneas para desempeñar esta función, decidieron hacer una selección de personas jóvenes, sanas y con un mínimo de formación sanitaria para garantizar su seguridad así como la de aquellas personas a las que les acercan sus pedidos. “Del total de solicitudes seleccionamos a tres estudiantes de 5º de Medicina que en todo momento se mostraron entusiasmados de colaborar y sobre todo de echar una mano”, admite Aznar.

Este equipo de voluntarios cuenta con un equipo de protección básico formado por una bata, guantes, mascarillas. Además, utilizan un protocolo por el que en cada reparto tan solo se lleva el producto de una persona, depositan el producto en el suelo a una distancia prudencial y nunca mantienen contacto con las personas a las que hacen la entrega. “Gracias a esta iniciativa hemos evitado que más de 80 personas con patologías tengan que salir a la calle a por sus medicinas”, resume la farmacéutica. Entre los productos más solicitados se encuentran el paracetamol y los tratamientos para enfermedades crónicas. “Son cosas que no se pueden dejar de tomar”, recuerda.

Entre los voluntarios se encuentra Fernando Reiné (25), natural de Cádiz y estudiante de 5º de Medicina en la Universidad de Zaragoza como sus otros dos compañeros. “Lo vi anunciado en las redes sociales de una compañera y no me lo pensé, quería ayudar de alguna forma ya que vivo solo y no puedo suponer un riesgo para otras personas”, admite. En su caso, destaca el agradecimiento de las personas a las que ayudan a abastecerse de sus medicamentos. “La mayoría son personas mayores y muy dependientes que, en muchos casos, prefieren no tomar sus medicinas a salir de casa por el miedo que tienen”, asegura.

“Lo más importante es que me siento útil y muy feliz de estar ayudando a gente que lo necesita”, afirma. Junto a él, Marisa Navarro (22), de Tomelloso, Ciudad Real, acudió también a la llamada a través de las redes sociales. “Llevamos un certificado de la farmacia que explica que estamos desarrollando esta labor, y salimos un par de horas por la mañana y por la tarde”, explica la joven.

“Vamos a pie, pues la mayoría son clientes de la zona, y de uno en uno, haciendo en cada viaje un solo pedido”, explica. Igual que su compañero, esta estudiante de Medicina destaca la respuesta de la gente a la que están dando servicio. “Es una situación dura pero estamos haciendo algo bueno, sienta muy bien darles unos minutos de conversación. Se trata de que cada uno aporte su granito de arena para salir de esto”, resume.