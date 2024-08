Borja Sémper: "La moción de censura a Sánchez está más que justificada, esperamos al momento oportuno"

Un año después de las elecciones generales que ganó sin mayoría suficiente para gobernar, el PP aguarda a que el cúmulo de frentes de Pedro Sánchez termine por dinamitar la legislatura. El portavoz nacional de los populares, Borja Sémper (Irún, 1976), cree que las nuevas cesiones al independentismo catalán y el 'caso Begoña Gómez' refuerzan la "justificación" de una moción de censura, pero aboga por esperar al "momento oportuno", consciente de que hoy por hoy las cuentas no salen.

El sistema caducó en 2014, cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso y gobernaba 11 comunidades. ¿Por qué no lo hicieron entonces?Hay determinadas materias que por su trascendencia no se pueden hacer a golpe de mayorías de partido, sino a base de acuerdos de Estado. Lo que en 2014 era necesario hoyes urgente.

Con el concierto económico para Cataluña, y vista la rebelión interna en el PSOE, ¿ha traspasado Sánchez una línea roja mayor que la de la amnistía?Hemos aprendido a dejar de analizar sus palabras, porque siempre miente, y centrarnos en sus hechos, que demuestran que no tiene líneas de ningún color.

¿Por qué el PP defiende el Concierto Económico de Euskadi y el Convenio de Navarra pero lo rechaza para Cataluña?No tienen absolutamente nada que ver. Los sistemas de Euskadi y Navarra tienen un marchamo constitucional inequívoco y eso significa que fueron votados por el conjunto de los españoles. Eso les confiere una legitimidad que este acuerdo no tiene.

¿Pero no es contradictorio decir que el caso catalán "rompería la igualdad y la solidaridad" cuando al mismo tiempo defienden el vasco y el navarro?No, porque su naturaleza política también es diferente y viene incluso de antes de la Constitución. El modelo de financiación autonómica se diseñó partiendo de esa singularidad.

¿Y esa singularidad no se le puede reconocer a Cataluña?Si alguien es capaz de demostrar que eso garantiza la solidaridad interterritorial... Lo que me sorprende es que éste no es un debate sustentado en ningún interés general o en un análisis de sostenibilidad del modelo, sino exclusivamente en los intereses del Partido Socialista.

¿Debería el PP catalán haber hecho más para que Illa no dependa del independentismo?El PP ha hecho todo lo que ha estado en su mano, pero lo único que ha recibido ha sido desprecio y un portazo.

¿Es mejor un acuerdo PSC-ERC a otros comicios que regalen otra oportunidad al secesionismo?Susto o muerte. Creo que los pactos deben ser razonables y sensatos, solucionar problemas y no generarlos. La alternativa a las elecciones es dramática porque la ciudadanía está harta.

¿El alineamiento de Esquerra con los socialistas da alas a entendimientos entre PP y Junts?Iremos viendo. Nosotros queremos seguir ensanchando nuestro espacio político para que cuando nos toque, esperemos que sea más pronto que tarde, podamos gobernar sin ataduras.

Feijóo prometió activar una moción de censura "si la legislatura colapsaba". ¿Ha llegado ya ese momento?Estamos obsesionados en intentar reconducir la inestabilidad en la que ha sumido Sánchez a la política y una moción de censura tendría que estar encaminada en ese sentido. Lo haremos cuando consideremos que es oportuno, que aporta más beneficio que perjuicio.

¿Y eso no es ya? ¿O es que no merecería la pena presentarla sin tener los apoyos?En términos políticos, la moción de censura está mas que justificada desde hace tiempo. Lo que está haciendo Sánchez merecería una censura por parte de los españoles y una moción tendría que estar encaminada a la disolución de las Cortes y a la convocatoria electoral para que la ciudadanía se pronuncie, pero aún no está en nuestro calendario.

¿Se han quitado un peso de encima con la ruptura de los gobiernos autonómicos con Vox?Le confieso que no he derramado una sola lágrima por la ruptura con Vox.

¿Estaba lastrando el proyecto de moderación del PP?La presencia de Vox en gobiernos autonómicos ofrecía a Sánchez un hilo argumental que ya no tiene.

Pero no será por que el PP le haya quitado ese argumento. Quien ha roto los pactos es Vox.Y los rompió porque el PP no ha renunciado a sus principios. Esa es la diferencia entre nosotros y Sánchez. Él está dispuesto a transmutar la naturaleza política de lo que siempre ha defendido su partido a cambio de mantenerse en el poder.

¿El divorcio con Vox les permite acercarse al PNV?El PNV tiene que decidir dónde está. Me pregunto por qué tiene esa actitud tan servil con Sánchez, por qué es cómplice y colaborador necesario de todo lo que está haciendo. El PP está abierto a acuerdos transversales, pero el PNV primero debe aclararse.

Hablemos del 'caso Begoña Gómez'. ¿Cree que la instrucción está siendo todo lo ortodoxa que debería?Tengo por norma abstenerme de analizar procesos judiciales. Pero es relevante que la mujer del presidente esté siendo investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Políticamente es inaceptable.

¿Cuándo llamará el PP a Sánchez a declarar ante la comisión de investigación del Senado?Hemos esperado a que comparezca en el Congreso, ante la prensa y con algo más que una carta a la ciudadanía. Pero no ha dado explicaciones y lo tendrá que hacer en el Senado cuando consideremos que es útil.