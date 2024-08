Ayuso denuncia una Cataluña "okupada" y pide a barones del PSOE "que entren en razón"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este lunes que Cataluña está "okupada" mientras que el resto de España, siendo "la víctima", está pagando "las facturas", ha apelado a los barones del PSOE para que "entren en razón", les ha preguntado "cuánto van a estar aguantando" y ha pedido que piensen que se deben "a los ciudadanos y a los españoles por encima de todo los demás". "Han expulsado todo lo español, pero nosotros como la víctima de una okupación seguimos pagando todas las facturas. ¿Y esto los barones del PSOE y los votantes socialistas lo van a tragar toda la vida? ¿Todo el rato?", ha lanzado la presidenta autonómica en una entrevista en 'COPE', recogida por Europa Press.

Isabel Díaz Ayuso ha advertido de que desde el Gobierno central van a "intentar" comprar a los barones socialistas "con dinero". "Tú tranquilo, que yo te voy a dar tanto a Asturias ¿Cuánto dinero quieres? Toma, dinerito por aquí, bilaterales por allá", ha planteado la presidenta autonómica, quien prevé que se compre "a base de talonario y de endeudamiento billonario" en España.

La líder madrileña ha cargado contra el acuerdo entre ERC y el PSOE para investir al líder del PSC, Salvador Illa, previsiblemente esta semana, que ha definido como "secesión fiscal" que abre la puerta a un "desguace económico" que supone, además, que si se vuelve "a un golpismo como el que se sufrió en el 17", ahora va a "haber dinero ilimitado de todos los españoles".

Críticas de los barones

"Van a tener que hacer triple pirueta y van a tener que explicar los socialistas, ya no solo los presidentes, los votantes, ¿qué es esto? ¿Qué España es esta? ¿Qué han votado y dónde quieren llevarnos? ¿Dónde nos vamos?", ha cuestionado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha afeado a los barones socialistas que "tiene que llegar el tema del dinero para poder hacer algo", en referencia a las críticas, entre otros, del aragonés Javier Lambán, Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) o Adrián Barbón (Asturias). "No somos iguales ante la ley, no vamos a ser iguales ante las oportunidades, no va a haber un Estado de Derecho y todos son patadas a la Constitución de todos. ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo van a estar aguantando? ¿Qué explicaciones vamos a dar a los extremeños, a los andaluces?", ha incidido la líder autonómica, quien cree que se está planteando un país con ciudadanos "de segunda" que "son apartados".

Al hilo, les ha preguntado qué dirán en estas autonomías, donde hay "de verdad carencias, necesidades", sobre este pacto. "Yo tenía un puesto como senador... Me venía bien para que no me sacaran de las listas en las siguientes elecciones, tuve que taparme la nariz de verdad o me van a dar una miseria. Porque el 'sanchismo es comprar votos, es corrupción política a todos los efectos", ha augurado Ayuso.

"Privilegios" a Cataluña

A continuación, ha apuntado que Madrid podría ponerse "a la cabeza de la queja" contra el pacto fiscal para Cataluña a cambio de la Generalitat y ha contrapuesto la situación de esta región con la de Madrid en la que el Ejecutivo central quiere "quitar la autonomía" para bajar impuestos restituyendo, por ejemplo, el de Patrimonio. "Mientras siguen fabricando a costa a todos los españoles, de los extremeños, de los andaluces, de los castellanos-manchegos, que tienen grandes problemas en todas estas comunidades. ¿Cómo les haces luego todos estos privilegios? Esta suerte de países, de naciones 'paralegales' que están fabricando, ¿cuánto va a durar esto?", ha cargado la líder autonómica. "Solo faltaba que nosotros empezáramos a fabricar sentimientos identitarios y a trocear y parcelar lo de todos, solamente porque a Sánchez le hacen falta siete votos para mantenerse en la Moncloa y llevarnos al desguace absoluto. A ese ataque sin precedentes a la España que conocemos. Solo faltaba que la región capital se sumara a esos discursos", ha espetado.

Madrid ira "a todos los tribunales posibles"

Asimismo, ha advertido de que la Comunidad de Madrid irá "a todos los tribunales, a todos los organismos que sean posibles", pero "no por una cuestión de dinero". "No nos quedemos en el dinero. Es una cuestión de que se va España entera por el sumidero. Se va la España que conocemos a un proyecto desconocido que no estaba en ningún programa electoral", ha censurado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que desde su Ejecutivo regional llevan "denunciando mucho tiempo" esta situación y el objetivo de llevar a España a "una república federal plurinacional" mientras que se tachaba a la Puerta del Sol del "ala dura, del ala radical y los extremistas del PP".

Ayuso ha descrito un Gobierno "sin límites" que tras su paso va a dejar un país en el que "no va a quedar una institución en pie, no va a haber una separación de poderes efectiva, no va a haber un Estado de derecho fuerte" y cuya economía "se está viendo perjudicada enormemente a base de empleo público, de destruir el tejido productivo de las pymes y de la falta de proyectos de inversión real en los problemas principales".

La mandataria autonómica cree que las consecuencias de lo pactado durarán y ha planteado "cómo se deshace este daño" y se "revierte" la situación actual. Cree que Sánchez tiene "suerte" porque la mayoría de las autonomías las gobierna el PP que ha "demostrado a lo largo del tiempo que sabe hacer las cosas".

Sobre la situación del partido, ha asegurado que son conscientes de que no pueden caer en las "trampas de las palabras" que utiliza siempre el Gobierno" con "eufemismos baratos para romper lo que es una Conferencia de Presidentes", citando a continuación los conceptos "bilateralismo" y "multilateralismo". "Lo que sí que tenemos claro es que no queremos sentarnos a trocear económicamente lo de cada uno, porque estos son pitas. Esto es, hoy te doy dinero para que te calles y no me armes ninguna, pero la podredumbre seguirá en España y esto no va a parar. Es que además lo siguiente va a ser, por supuesto, el referéndum, la independencia", ha concluido Isabel Díaz Ayuso.