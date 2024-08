La OCU descubre los 10 mejores platos preparados de los súper para no cocinar en verano

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de presentar las conclusiones de un estudio sobre las mejores propuestas de los supermercados españoles en cuestión de platos preparados. El objetivo, olvidarse de cocinar en vacaciones pero hacerlo con garantías. Por ello, aunque reconocen que este tipo de productos no son la opción más recomendable para todos los días, los analistas de la OCU aseguran que hay opciones interesantes y saludables.

Tortilla, gazpacho o pizza... Los especialistas parten del hecho de que todos estos platos preparados son muy cómodos en verano, ya que evitan pasar tiempo en la cocina. Pero insisten en que no todos son igualmente buenos. Y tras hacer una lista con las diez comidas más consumidas y comparar la calidad de distintas marcas, desde las OCU aseguran que algunas propuestas han sorprendido a los exigentes paladares de los expertos degustadores.

Salmorejo: rico y nutritivo

La OCU compara 39 salmorejos refrigerados para estudiar su etiquetado, su composición y sus características gastronómicas. Quería saber cuáles eran los más saludables y también cuáles estaban más ricos. Al Punto (Dia) es el Mejor del Análisis, y ha sido muy valorado en la cata profesional, por su textura, olor, sabor, color...

Lasaña, casi un plato único

Comparan 10 lasañas de carne o salsa boloñesa refrigeradas, en formato individual. Los tres productos mejores del análisis, que son también los que tienen las mejores valoraciones en degustación son la Lasaña de Hacendado, un producto muy recomendable, pues no tiene aditivos, la de El Corte Inglés, que ha gustado muchos a los expertos catadores, pero tiene aditivos y la de Dunany, que también recurre a aditivos en la composición. Se pasan de sal, pero son una buena solución si no quieres cocinar: aunque no a diario, recurrir a uno de estos productos te soluciona una comida.

Albóndigas: escoge las "de verdad"

También las albóndigas se han hecho un hueco entre los platos preparados refrigerados. La OCU selecciona varias marcas, de las más vendidas, y ha comprobado que, en la mayoría de los casos, aunque hablen de “caseras” o tradicionales, de esto tienen más bien poco: basta echar un vistazo a la lista de ingredientes para encontrar colorantes, aromas, lecitinas, mono y diglicéridos de ácidos grasos, extractos de pimentón, dextrosa, maltodextrina, almidón modificado, goma guar y glutamato... “ingredientes” que seguramente no están en la receta de tu abuela.

Por eso, en el estudio de la OCU las mejores fueron las elaboradas con menos aditivos e ingredientes industriales: las albóndigas con tomate y patatas de Dia al punto, que no tienen aditivos, son las que más han gustado al panel de expertos cocineros y las mejor valoradas. Además, es de las que usa carne picada de mejor calidad, mientras que otras marcas recurren a una carne peor.

Ensaladilla, la fresca del verano

La OCU compara 8 ensaladillas y ha detectado entre ellas grandes diferencias, en precio, sabor y composición... aunque todas tienen en común su elevado contenido en sal y grasas. Frente a productos muy buenos, otros resultan decepcionantes.

Los expertos catadores han destacado del resto la ensaladilla rusa de Hacendado, de venta en Mercadona, y la ensaladilla de atún de Ensalandia. Las dos obtienen una buena valoración... aunque su bajo contenido en proteínas hace que, por si solas, no sean la mejor opción de menú y deban completarse (como la mayoría de estos platos preparados, por otra parte).

Pizza sí, pero mejor vegetal

El estudio nutricional de pizzas del supermercado revela algo que no es sorprendente: que la mayoría de estas pizzas no son una alternativa saludable, pues se pasan de sal. Una ración de pizza (unos 200 gramos) aporta aproximadamente por si sola el 50% de la sal diaria recomendada; muchas tienen demasiada grasa y, en general, son alimentos con muchas calorías, por no hablar de los aditivos propios de estos procesados.

No obstante, lo que sí ha sorprendido a los especialistas han sido los buenos resultados de algunos productos: dentro del total de las pizzas preparadas se incluían 25 muestras de pizzas vegetales: de ellas 17 obtienen una valoración, cuanto menos, aceptable. Es más, hay dos, la pizza vegetal congelada Veggie Lovers pizza de la marca Garden Gourmet y la pizza Vegetale de Forno di Pietra de Buitoni que no tienen aditivos y sí una composición que las convierte realmente en una buena elección.

Tortilla, no como la casera, pero...

Comprar una tortilla envasada refrigerada puede sacarnos de un apuro. Desde luego, tenerla lista es mucho menos laborioso que pelar, freír patatas (con o sin cebolla) y cuajar la tortilla... el resultado también es mucho menos sabroso.

Hace algún tiempo la OCU comparó una selección de tortillas del súper: aunque el resultado de la mayoría era decepcionante (y así lo confirman las valoraciones de los catadores), encontró algunas excepciones. La Tortilla de Senén, un preparado congelado, gustó al panel de expertos (aunque tampoco es la típica tortilla que compramos en el supermercado para salir del paso), y la mejor de las convencionales, que también salió bien parada del estudio fue la Tortilla de patata con huevos camperos y cebolla caramelizada de la Cocina de Aldi.

Gazpacho: refrescante y veraniego

El verano rima con gazpacho. Si no te apetece hacerlo en casa, puedes echar mano de los gazpachos envasados: en brik, en botella, suaves, tradicionales... hay muchos, y además, muchos buenos, aunque el mejor según los análisis de la OCU (del verano de 2023) era el Gazpacho tradicional de Chef Select de los supermercados Lidl, seguido del clásico Gazpacho Alvalle y el de IFA.

Paellas y arroces, decepcionantes

¿Sueñas con esa paellita en la playa o el arrocito ese que hace tu tío? Quizá te tiente comprar una de esas “paellas” o arroces del súper, ya preparados. La verdad es que no están entre los productos industriales más logrados: están muy saladas, llenas de aditivos y ni siquiera saben buenas.

El producto mejor valorado es el arroz con secreto ibérico y setas de Hacendado.

Empanadas; rica, rápida y versátil

Las empanadas son una buena alternativa para una cena rápida, una merienda entre amigos... hay productos caseros realmente buenos, en panaderías o pastelerías tradicionales de toda España, pero también se venden las empanadas en el súper. ¿Cómo son?

La OCU seleccionó unas cuantas empanadas de atún de venta en supermercados, y valoró su composición nutricional, su contenido en sal, grasas, aditivos... aunque hay varias opciones aceptables, e incluso buenas, destacan del resto la empanada de atún de Hiperusera, la mejor valorada y la de empanada de atún de Mercadona, que saben de verdad a atún y resultan equilibradas, según la opinión de los expertos.

Cremas de verduras, en cualquier parte

¿Tu dieta está falta de vegetales? Recurrir a unas cremas de verdura preparadas no va a resolver esa carencia, pues desde luego su contenido en verdura no es comparable al del puré que te haces en casa. No obstante, son una buena alternativa en cualquier estación: hace un tiempo la OCU comparó diversas cremas de verduras y de calabaza, y vimos que este es un plato preparado que te puede solucionar un buen primer plato, una cena...

Su valoración nutricional es en general buena, no tienen grasas ni azúcares añadidos y están bien de sal. Son poco calóricas y, además, gustaron a los expertos degustadores (sobre todo las de calabaza). Destacaban del resto la Crema de calabaza con toque de nata de Knorr y la Crema de verduras refrigerada de El Corte Inglés.

Platos preparados, una opción... de vez en cuando

No son para todos los días, pero si quieres ahorrarte el cocinar, recuerda que lo ideal es ir alternando opciones, pues en la mayoría de los casos estos platos no están equilibrados nutricionalmente: si hoy eliges una lasaña, mejor que mañana sea una ensaladilla. pasado una crema de verdura o un salmorejo y otro día la tortilla...

Complementa en el resto de las comidas aquellos nutrientes que no aparecen o lo hacen en pequeñas cantidades, por ejemplo si tomamos una crema de verduras en una comida, deberíamos tomar algún alimento proteico en otra.

Escoge aquellos productos con la menor cantidad de aditivos posible, hay que tener en cuenta que estamos ante platos que, la mayoría de las veces, son ultraprocesados.

Si tienes hipertensión, fíjate bien en el contenido en sal.

Cerciórate de que el producto esté correctamente refrigerado y que está dentro de la fecha de consumo.