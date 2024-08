Qué son las salpas: la plaga que ha llegada a las playas de Cataluña

Invaden ya las playas de la costa cantábrica y ya ha sido avistado en la costa catalana, una semana después de producirse los primeros encuentros entre carabelas portuguesas y turistas en las playas de Laredo, Santoña, Noja y San Vicente. Pero que no cunda el pánico, esta vez se trata de salpas, unos invertebrados inofensivos, así que no te asustes si las encuentras mientras te bañas en la playa de Salou o Cambrils. Tienen una textura gelatinosa y suelen confundirse con las medusas, a pesar de tener destacables diferencias, como que las salpas tienen órganos y estructuras internas, como corazón, sistema vascular, faringe y gónadas, que en muchas ocasiones se pueden ver debido a su transparencia.

Se mueven como un pequeño cohete marino mientras expulsan agua por sus sifones, y según National Geographic, estos organismos son capaces de sobrevivir en solitario u organizarse en colonias, en las que crean cadenas de centenares de individuos. Se suelen unir entre lelas formando largas filas, desplazándose por el mar arrastradas por corrientes.

¿Son peligrosas las salpas?

A pesar de su parecido con las medusas, las salpas son totalmente inofensivas. Se encargan de absorber grandes cantidades de CO2 y filtrarlo en el mar, almacenándolo en el fondo marino a través de sus excrementos y cuerpos muertos. Este carbón permanece años bajo el mar y se trata de una tarea fundamental de cara al cambio climático. Se recomienda no tocarlas, ya que son muy delicadas y podría ser perjudicial, además de no sacarlas del agua, ya que no pueden sobrevivir en el exterior.

Cabe destacar que las salpas son organismos fundamentales para el equilibrio ecológico de unas aguas cada vez más calientes, donde algunas especies ya están modificando sus hábitats, por lo que lo mejor es dejar que cumplan su función en el mar.

¿Cómo han llegado hasta las playas españolas?

La principal fuente de alimento de las salpas es el fitoplancton, y debido al aumento de este, se ha propiciado las multiplicaciones de estos invertebrados en estas aguas. Básicamente, cuando la comida es abundante, las salpas crean clones (por reproducción asexual) que colaboran con la tarea de limpiar de fitoplancton el mar, favoreciendo el equilibrio entre microorganismo y CO2.

El cambio climático también ha favorecido al aumento de estos organismos, debido a la subida de temperatura que ha sufrido el agua, que favorece la proliferación de estos organismos. A pesar de existir los factores nombrados, también puede tratarse de un simple fenómeno natural, ya que en 2019 y en 2021 ya se reportó la aparición de salpas.