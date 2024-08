La Policía Nacional alerta sobre una peligrosa estafa: cuelga siempre a este número

La Policía Nacional publica alertas sobre estafas, fraudes o timos para concienciar a la población en España. O bien por redes sociales, como el video de TikTok explicando el famoso 'timo de la patata', o bien mediante comunicados oficiales. Y es que, además de estos timos, recibir ciberamenzas es cada vez más frecuente porque surgen constantemente nuevas técnicas para engañar y robar a los usuarios, aunque la población esté más informada que nunca.

Hoy en día, hay muchos casos en los que las personas son víctimas de mensajes de WhatsApp de números con prefijo extranjero que ofrecen trabajos ideales o premios de sorteos conseguidos. Aunque, lo que más preocupa a la Policía Nacional ahora es una nueva estafa telefónica.

Nueva estafa telefónica en España

La Policía Nacional ha publicado una alerta sobre una nueva modalidad de estafa que consiste en contactar con sus víctimas por teléfono, en lugar de por mensajes de WhatsApp. Ante esto, los usuarios bajan la guardia, descuelgan el teléfono móvil y escuchan los engaños sobre puestos de trabajo con buenas condiciones, por ejemplo. Por lo que mucha gente acaba cayendo.

En el engaño se le pide a la víctima que guarde el contacto y escriba por WhatsApp para más información. Si la víctima cae en la trampa, y realiza los pasos que se le piden, pueden entrar en problemas legales, ser cómplice de fraudes o los estafadores podrían llegar a vaciar sus cuentas.

Por eso, para no caer en la trampa, hay que sospechar de estas llamadas porque WhatsApp no informa del origen del prefijo si guardas un número. Por tanto, no hay que guardar nunca el número para que avise del prefijo que tiene (ya que solo lo hace con contactos desconocidos).