La Junta afea a Espadas y Montero su apoyo al pacto PSC-ERC en la Ejecutiva del PSOE "No se atreven a decir ni pío"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha criticado este jueves el apoyo del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Ejecutiva Federal del PSOE al acuerdo alcanzado por PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y ha lamentado que, a diferencia de otros dirigentes socialistas como Emiliano García Page o Javier Lambán, "no se atreven a decirle ni pío a Pedro Sánchez".

En declaraciones remitidas a Europa Press, España ha asegurado que "sorprende y mucho ver al PSOE-A y al señor Espadas votar en la Ejecutiva Federal a favor del acuerdo con ERC cuando prácticamente todos los líderes socialistas autonómicos se están oponiendo" y además Andalucía "es una de las comunidades autónomas que saldría más perjudicada por este atropello que supone la propuesta de financiación singular para Cataluña, que además no tiene cabida en la Constitución".

"Más que una financiación singular, lo que se está planteando es una financiación privilegiada", ha criticado la titular andaluza de Hacienda, que se ha preguntado "si el PSOE-A, el señor Espadas y la señora Montero defienden a los independentistas catalanes o a los andaluces" porque hasta ahora "solo están defendiendo a Pedro Sánchez, y la verdad es que no se puede defender al mismo tiempo a Pedro Sánchez y a los andaluces".

En este sentido, Carolina España ha defendido que ha llegado el momento de que "se quiten las caretas" después de que dirigentes como el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, y otros líderes socialistas "han dicho hasta aquí", pero ha lamentado que "en Andalucía el PSOE-A no se atreve a decirle ni pío a Pedro Sánchez".

"No se puede mercadear con el bienestar de los ciudadanos. No se puede vender España para comprar los sillones de la Generalitat, para Salvador Illa, y los sillones de la Moncloa para Pedro Sánchez. Y solo los líderes socialistas de los territorios forales y Salvador Illa, como líder de los socialistas catalanes, defienden este nefasto acuerdo que, sin lugar a dudas, va a tener consecuencias catastróficas para España y los españoles. Porque no defienden un modelo porque sea bueno, sino que únicamente están defendiendo sus propios privilegios", ha concluido la portavoz del Gobierno de Juanma Moreno.