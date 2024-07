Pedro Sánchez defiende el pacto de financiación con ERC y responde a Page: "La noticia sería que apoyara al Gobierno"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este miércoles al presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, sobre sus declaraciones respecto al acuerdo PSC y ERC, que "la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España". Además, Sánchez ha calificado como “magnífico” el pacto de financiación en Cataluña que implicaría la investidura de Salvador Illa como presidente.

Sánchez se ha referido así, en su comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance del curso político, a la declaración institucional en la que de García-Page ha avisado de que el acuerdo al que ha llegado el PSC con ERC para la investidura de Salvador Illa "no le vincula" y confía en que su partido "no lo tolere".

El jefe del Ejecutivo ha calificado como "magnífico" el preacuerdo PSC-ERC, tanto para Cataluña como para España, y ha afirmado que "todos los socialistas quieren a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña".

En su declaración institucional, García-Page -que ha resaltado en varias ocasiones que no ha visto el documento y que solo conoce lo que ha dicho ERC- ha alertado de que el planteamiento de los independentistas catalanes "no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso".

"No va a salir adelante, que no se engañe nadie", ha aseverado el presidente castellanomanchego, que ha considerado que su aprobación sería dar "una patada el puzle constitucional para volver a empezar", y por ello ha argumentado que no lo puede apoyar y ha confiado "sinceramente" en que su partido "no lo tolere".

Un paso en la federalización del estado

Además, Sánchez ha asegurado este miércoles que el preacuerdo del PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, que incluye una financiación singular para Cataluña y una "convención nacional para la resolución del conflicto político", es "un paso en la federalización" del Estado autonómico.

En su comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance del curso político, el presidente del Gobierno ha afirmado que ese "paso en la federalización" es "incuestionable" y supone "una muy buena noticia para el sistema político español".

Sin embargo, ha precisado también que mientras el preacuerdo PSC-ERC va unido a una "negociación bilateral" con la Generalitat de Catalunya, "lógicamente corresponde a un espacio multilateral la negociación y el acuerdo del nuevo sistema de financiación autonómica" para el resto de comunidades de régimen común.

El preacuerdo para la investidura de Illa como presidente catalán prevé que Gobierno y Generalitat concreten el nuevo sistema de financiación "singular" para Cataluña -para el que no usa el término "concierto económico"- en una comisión bilateral prevista para el primer semestre de 2025.

Incluye también la creación de una "convención nacional para la resolución del conflicto político", ligada al Parlament y presidida por un representante de ERC, y de un Departamento de Política Lingüística que desarrolle medidas de defensa del catalán.

"España está mucho mejor que en 2017 y estará aún mejor en 2028 respecto al 2024", ha aseguRado en su rueda de prensa en la Moncloa como balance del curso político.

Sánchez ha señalado que ahora es el momento de dialogar y de seguir llegando a acuerdos.

Sánchez aspira a presentar los PGE de 2025

Por otro lado, el presidente Sánchez confía en poder presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 en septiembre u octubre para poder tenerlo aprobados en las Cortes Generales antes de que termine el año.

"No pudimos aprobarlos en este año, precisamente por el anticipo electoral, pero aspiramos a presentarlos en septiembre, octubre y, por tanto, aprobarlos en este segundo semestre del año", ha afirmado el presidente en declaraciones a los medios de comunicación para hacer balance del curso político, en el Complejo de la Moncloa.

Las palabras de Sánchez se producen tan solo una semana después de que hayan decaído en el Congreso de los Diputados los objetivos de estabilidad presupuestaria planteados por el Gobierno, tras el rechazo de última hora de Junts.

Preguntado precisamente por la relación con esta formación independentista tras el preacuerdo en Cataluña entre PSC y ERC, Sánchez espera que Junts haga una lectura de cuál es el mandato de las urnas en Cataluña y haga una "oposición útil" y constructiva en beneficio de la comunidad y también de España con la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado en 2025.

Y es que, pese a la "complejidad" del Parlamento, Sánchez ha destacado que los "únicos capaces de articular grandes acuerdos para sacar adelante leyes importantes para la mayoría social de este país es el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de coalición progresista y las fuerzas parlamentarias que lo sustentan".