La asociación mayoritaria de jueces alerta a Von der Leyen de "los ataques" al juez Peinado

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, alertó este lunes por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "de los ataques que se están vertiendo" contra Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La asociación que preside María Jesús del Barco explica en el comunicado que "las resoluciones judiciales están sujetas a crítica y que la libertad de expresión es necesaria y enriquece el debate de la ciudadanía y su formación en valores democráticos". Sin embargo, añade el texto, "lo que está sucediendo en las últimas semanas excede de lo asumible en una democracia plena, donde debe existir un respeto a la independencia judicial y a las actuaciones de los jueces, debiendo evitarse por parte del Ejecutivo y del Legislativo socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial. Así lo ha recordado la propia Comisión Europea en el informe sobre la situación de Estado de Derecho en nuestro país que conocimos la pasada semana".

A juicio de la APM, el ordenamiento jurídico español "tiene mecanismos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales pudiendo interponerse por quienes son parte en el procedimiento los recursos que estimen oportunos si entienden que una resolución no es ajustada a Derecho". Pero, avisa, "lo que no cabe ni puede admitirse, en modo alguno, es el ataque personal al juez instructor, -incluso a su familia-, las acusaciones veladas de prevaricación o el intento de darle instrucciones sobre qué decisiones debe adoptar en el procedimiento, indicando que procede el archivo o que 'aquí no hay nada de nada'".

"Esperamos que estos ataques injustificados y estas críticas furibundas cesen y confiamos en que el Consejo General del Poder Judicial que ahora comienza su andadura, cumpliendo su papel constitucional, defienda y ampare a los jueces en su independencia", concluye la asociación.