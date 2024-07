Los inspectores de Hacienda advierten de "consecuencias terribles" por la soberanía fiscal de Cataluña

La Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) ha mostrado su rechazo "frontal y absoluto" al preacuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC sobre un modelo de financiación singular para Cataluña. Los inspectores consideran que esa "independencia fiscal" rompe con los principios establecidos en la Constitución. El artículo 133 de la Constitución reserva la potestad tributaria originaria al Estado, señalan, y aunque permite a las comunidades autónomas establecer y exigir impuestos, "lo que no admite es que dichas comunidades y, en este caso, una de ellas, exija el ingreso de los principales impuestos estatales".

Desde la asociación denuncian que establecer un régimen de financiación "privilegiado" para Cataluña frente al resto de las comunidades autónomas rompe el principio de igualdad de todos los españoles, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, socava el principio de solidaridad interterritorial y provoca abuso de poder.

Los inspectores de Hacienda no ahorran calificativos para expresar su repulsa a que Cataluña gestione y recaude el 100% de los impuestos: "La puesta en marcha de esta barbarie implicará consecuencias terribles para todos los españoles y entre ellos, y de forma especial, para quienes residen en Cataluña". Consideran que perjudicaría la seguridad jurídica de los contribuyentes, la coordinación del sistema tributario se rompería y aumentaría el fraude fiscal, el coste para todos los ciudadanos también se vería incrementado y la mayoría de los servicios públicos se verían gravemente afectados.

El concierto con Cataluña supondría la desaparición de la Agencia Estatal Tributaria en ese territorio. IHE asegura que no va a permitir que esa ruptura se produzca y utilizará todos los medios legales para impedirlo, además pedirá responsabilidades por ese "destrozo" del sistema tributario y de la Agencia Tributaria al Gobierno y a la ministra de Hacienda, "que lleva meses diciendo que no iba a existir un concierto económico con Cataluña".

Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda subrayan que una supuesta Agencia tributaria catalana nacional "no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico por más que se quiera forzar y engañar a la ciudadanía con argumentos falaces". "Volvemos a recordar al Gobierno de España que no todo vale para estar en el poder", afirman los inspectores que recuerdan que hace unos meses se reunieron con el grupo parlamentario socialista y les aseguraron que esa independencia fiscal "no era más que un sueño para unos pocos que jamás se convertiría en realidad". Desde IHE insisten en que "la igualdad y solidaridad entre todos los españoles no puede ser moneda de cambio en injustificables negociaciones políticas".