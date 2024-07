El PP dice que el plan de regeneración del Gobierno busca "proteger a la familia" de Sánchez y lo tacha de "plan Begoña"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, se ha quejado este martes de que el Gobierno no les haya presentado ningún documento con medidas de regeneración democrática y ha añadido que el Gobierno lo que busca con su plan "vacío de contenido" es "proteger a la familia" de Pedro Sánchez. De hecho, lo ha bautizado como "plan Begoña" porque, a su entender, lo que persigue es "tapar el enorme escándalo" que afecta a la esposa del presidente y a su entorno.

Así se ha pronunciado Tellado después de reunirse en el Congreso con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el socialista Félix Bolaños y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, dentro de la ronda de contactos abiertas por el Gobierno con los representantes de los grupos parlamentarios para pactar las medidas de regeneración democrática esbozadas hace una semana por el presidente Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Tellado ha asegurado que la reunión se había convocado para presentarles "presuntamente" el plan de regeneración que maneja el Ejecutivo. "Hoy hemos podido constatar que el plan de regeneración democrática no existe, no hay ningún texto, al menos no se nos ha entregado ningún documento por parte del Gobierno", ha denunciado.

"Un plan para tratar de controlar los medios molestos"

Tras asegurar que el plan del Gobierno lo que pretende es "tratar de controlar a los medios de comunicación que les resultan molestos", ha indicado que lo llaman plan de acción para la democracia pero el PP lo ha bautizado como "plan Begoña" porque se quiere "utilizar para tapar un enorme escándalo que afecta directamente" a la familia del presidente del Gobierno.

Así, ha señalado que ese plan "no incluye ninguna obligación nueva para el Gobierno" y ha criticado que ponga toda la responsabilidad de la regeneración en los medios. "Es un escándalo que el foco se ponga en los medios de comunicación", ha apostillado Tellado, que ha acudido a la reunión acompañado de la secretaria general del Grupo Popular, Macarena Montesinos.

"El Gobierno lleva toda la legislatura intentando saltarse todos sus límites legales y todos sus controles democráticos. Y por eso ha tomado el Constitucional, la Fiscalía, el Congreso, el CIS y ahora pretende controlar también los medios de comunicación", ha afirmado, para añadir que solo hay "dos instituciones a las que no han podido someter": la Justicia y los medios de comunicación.

Entrega a Bolaños y Urtasun el plan de Feijóo

Según Tellado, el objetivo de este plan del Gobierno "vacío de contenido" es "intentar trasladar a la población que todo lo malo que oigan y lean sobre el Gobierno es un bulo, derivado de que la justicia y los medios de comunicación tienen un problema democrático".

"Pues no es así. Quien tiene un problema es el Gobierno y la forma de mejorar la democracia en España es mejorar los controles sobre el Gobierno de España", ha aseverado, para añadir que en eso precisamente ponía el acento el plan de regeneración que Alberto Núñez Feijóo presentó en Cádiz en enero de 2023 y que han entregado a los ministros Bolaños y Urtasun.

Tellado ha afirmado que si el PSOE "quiere hacer un verdadero plan de regeneración democrática" tendría que aplicar las medidas planteadas por Feijóo. "O plan Feijóo o plan Begoña. O regeneración o degeneración. Ese es el dilema que hay hoy encima de la mesa", ha exclamado, para acusar al Gobierno de pretender hacer "chanchullos" para "señalar a los medios de comunicación" que "destapan" informaciones que no les gustan.

El dirigente del PP ha subrayado que es "curioso" que el Gobierno acuda hoy a hablar de regeneración democrática cuando se ha visto "forzado a cesar a la directora del Instituto de la Mujer por beneficiar o enriquecer a su propia pareja".

"No aceptamos ningún tipo de lección democrático del PSOE"

Además, ha asegurado que "sigue en Moncloa quien, todo parece indicar, que trató de enriquecer a su propia esposa, como está investigando un juez del juzgado número 41 de instrucción de Plaza Castilla".

"Nosotros no aceptamos ningún tipo de lección democrática del Partido Socialista y le decimos que tienen que elegir entre regeneración o degeneración. Tienen que elegir entre nuestro plan de calidad institucional o el plan Begoña diseñado en Moncloa para proteger a la familia Sánchez-Gómez", ha finalizado.