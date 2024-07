Coalición Canaria avisa de que si no hay acuerdo pedirá no votar la reforma de Extranjería

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha avisado este martes de que si a lo largo del pleno del Congreso no hay un acuerdo entre los partidos para admitir a trámite la reforma de la ley de extranjería que busca hacer vinculante la acogida de los migrantes menores no acompañados pedirá que no se vote hoy y "sigamos hablando".

"Hoy no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no", ha lamentado.

Valido ha defendido que esta modificación legislativa "no es para canarias, es para todo el territorio, también el continental", y ha lamentado la "pasividad" de algunos partidos. "Si no hay un acuerdo pediré que no se vote, se quede sobre la mesa y sigamos hablando", ha asegurado.

"Los canarios no podemos decir que no los atendemos si el Gobierno no nos garantiza condiciones. Los atenderemos, los salvaremos, los ayudaremos, aunque no tengamos el dinero, porque Canarias responde, hace lo que puede y más, con solidaridad", ha aseverado.

La diputada de Coalición Canaria ha recordado que "hoy solo se vota la admisión a trámite" de la reforma, un texto sobre el que, ha incidido, "podemos trabajar".

"Vamos a construir una política migratoria que responda a la nueva realidad. Hay que abandonar el cortoplacismo, la rentabilidad política, la preocupación electoral", ha exigido Valido, quien ha apuntado que "el consenso no se consigue con ofensas, insultos o señalamiento".