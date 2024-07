Banco Santander no ve motivos para apartar a Barrabés del consejo pese a su nueva condición de investigado

El Banco Santander no considera que el cambio de condición del empresario Carlos Barrabés de testigo a investigado en el conocido como 'caso de Begoña Gómez' sea un motivo para apartarle como consejero o un cuestionamiento a su idoneidad.

El pasado viernes, el juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, decidió cambiar la condición del empresario Juan Carlos Barrabés de testigo a investigado y citarle a declarar el próximo 29 de julio.

La decisión del juez Juan Carlos Peinado se produjo después de que Barrabés declarara como testigo y las acusaciones populares pidieran que se le citara de nuevo, pero en calidad de investigado.

En su declaración como testigo, Barrabés aseguró haber mantenido varias reuniones en el Palacio de La Moncloa con Begoña Gómez, quien permanece en la causa en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Antes de que el juez comenzara a investigar a Begoña Gómez, Banco Santander había propuesto a Barrabés para que uniese a su consejo de administración en calidad de consejero externo independiente. El Banco Central Europeo (BCE) dio su visto bueno al nombramiento el mes pasado, tras pasar el habitual examen de idoneidad.

Fuentes de Banco Santander han asegurado a Europa Press que el banco está analizando el caso y siguiendo la situación de su actual consejero.

"No vemos que haya ninguna circunstancia nueva que nos haga pensar que no es un consejero idóneo. De acuerdo con la normativa bancaria, el mero hecho de ser investigado no implica en sí mismo perder la idoneidad para continuar en el cargo de consejero", señalan fuentes del banco.

Aunque el BCE tiene que realizar un examen de idoneidad ('fit and proper') de todos los consejeros cuando se nombran en un primer momento, también puede realizar exámenes a posteriori.

Según indica el supervisor bancario europeo en su web, donde explica este proceso, "los miembros del cuerpo de gestión deben permanecer en todo momento idóneos para el puesto al que han sido nombrados".

Posible nueva evaluación por el BCE

"La aparición de hechos nuevos (...) podría dar lugar a una nueva evaluación, por parte del BCE, del miembro del órgano de administración. En los casos graves, esto podría conllevar la destitución de dicho miembro del órgano de administración", destaca la autoridad.

El lanzamiento de este proceso de reevaluación puede surgir a raíz de que se conozcan nuevos hechos, bien porque sea el propio banco el que informe al BCE, porque el BCE encuentre nuevos datos o si recibe información de otras fuentes, como el público, la prensa, las autoridades nacionales o informes de auditoría, entre otros.

En todo caso, los bancos supervisados por el BCE están obligados a informar al supervisor nacional (Banco de España, en este caso) de cualquier nuevo hecho que pueda afectar a la valoración inicial de idoneidad. Tras eso, el supervisor nacional debe informar al propio BCE.

"El BCE se encuentra frecuentemente con que una persona designada o un miembro del órgano de administración está siendo objeto o ha sido objeto de un procedimiento penal, administrativo o civil o de otra investigación reglamentaria de naturaleza similar (...). Aunque en el procedimiento penal existe la presunción de inocencia, el simple hecho de que una persona esté procesada es relevante para la idoneidad", detalla el BCE.

Tras la imputación de Barrabés el pasado viernes, este lunes la Fiscalía decidió recurrir dicha decisión, al entender que el juez Peinado incurre en nulidad "por ausencia de motivación".

El Ministerio Público solicita al magistrado que anule ese auto y que dicte otra resolución en la que "se motive de forma adecuada y suficiente la decisión adoptada en relación al cambio de la situación procesal".