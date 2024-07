Feijóo asegura que el PP le pediría "dejar paso" si su mujer estuviera investigada

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que "no podría salir a la calle" y que incluso su partido le pediría "dejar paso" si su mujer estuviera investigada como Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un acto en Torremolinos (Málaga), donde ha participado en la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones, Feijóo ha criticado que el jueves Sánchez presentara en el Congreso un plan de regeneración democrática y este viernes su mujer haya comparecido por segunda vez ante el juez como investigada por presuntos delitos de tráfico de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Si le hubiera pasado a él, ha dicho, "no podría salir a la calle ni hacer un acto político". "Es más, mi partido me pediría que dejase paso", ha añadido. "¿Que debería hacer él (Pedro Sánchez) cuando está siendo investigada su mujer por negocios que se producen en el palacio de la Moncloa?", se ha preguntado.

Feijóo ha criticado asimismo que Begoña Gómez haya entrado a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla "con la misma protección que un jefe de Estado", ya que ha accedido al edificio en coche por el garaje por motivos de seguridad, en medio de un fuerte dispositivo policial y con la misma expectación mediática que hace justo dos semanas, cuando compareció por primera vez.

Lo que está ocurriendo estos últimos días en España, ha indicado Feijóo, es "la antipolítica", pues los españoles han visto también cómo exdirigentes del PSOE condenados por todas las instancias judiciales del país por el caso de los ERE han visto anuladas sus condenas por el Tribunal Constitucional.

La política, ha comentado, trata de resolver los problemas de la gente, no de crearlos, "de servir a los demás y no de aprovecharse de las nóminas públicas". En este sentido, ha criticado que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, esté siendo investigado por tributar en Portugal, pese a trabajar en la Diputación de Badajoz. "¿Os imagináis que a mí me pasa esto? Nadie puede ser responsable de lo que hacen sus hermanos, pero tienes que pronunciarte y no evadir todas las preguntas porque eres un hombre público y tienes responsabilidad pública", ha manifestado el dirigente popular.

Feijóo ha animado a los jóvenes a dedicarse a la política y a denunciar desde ella "lo que es amoral, lo que es deshonesto, lo que no es riguroso". En esta misma línea se ha pronunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha recordado a los jóvenes que la realidad se puede transformar a través de la política: "Ningunear la política es el camino más corto para que nada cambie".