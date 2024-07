Tellado recomienda a Armengol que se lea Reglamento del Congreso y la presidenta le exige "un poco de educación"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido este miércoles a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que aproveche el mes de agosto para leerse el Reglamento de la institución, a lo que la socialista ha replicado exigiendo al dirigente 'popular' un "poco de educación" cuando se dirija a ella.

Ha sido durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno de la Cámara, pero no es la primera vez que Tellado se dirige a Armengol con recomendaciones sobre cómo dirigir los debates parlamentarios.

Tellado ha pedido la palabra tras la intervención de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la que Armengol había rogado que no utilizara la tribuna para verter acusaciones sobre personas que "no se pueden defender". Lo ha dicho a raíz de que Belarra mencionara nombres de periodistas concretos.

"Con todo el respeto, presidenta, y se lo tengo, creo que en ningún lugar del Reglamento pone que no se puede citar a periodistas corruptos en esta tribuna", ha contestado Belarra y el asunto no ha ido más.

"Usted tiene que llamar al orden"

Pero, después Tellado, ha pedido intervenir para reclamar a Armengol que "cumpla y haga cumplir el Reglamento". "Usted tiene que llamar al orden -no es una posibilidad, es su obligación-, tiene llamar al orden al que desde la tribuna ofende a personas que no están aquí y no se puede defender", ha exigido.

"Esas ofensas, cuando se hacen directamente a personas con nombres y apellidos, son tremendamente graves", ha proseguido antes de apostillar: "Estamos llegando al verano, le pido que por lo menos aproveche el mes de agosto para leerse el Reglamento y consiga que se aplique, por favor".

"Yo, señor Tellado, le pido una vez más un poco de educación cuando se dirige a la Presidencia de esta Cámara", ha zanjado Francina Armengol.