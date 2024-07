Feijóo asegura que Sánchez tiene un problema con la corrupción: "Váyase y redacte su tercera y definitiva carta"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "un problema con la corrupción" y le ha recriminado que acuda al Congreso a hablar de regeneración democrática el mismo día que la Universidad Complutense de Madrid ha presentado una "denuncia" contra su esposa, Begoña Gómez, por posible apropiación indebida.

"Señor Sánchez, váyase, redacte la tercera carta y definitiva y deje en paz la democracia española", ha demandado Feijóo al presidente del Gobierno en su réplica en el Pleno del Congreso tras un intenso debate parlamentario de más de seis horas.

Feijóo ha afirmado que Sánchez y el PSOE están "nerviosos" porque "es miércoles" y "quedan dos días para ser viernes", en referencia a la citación de Begoña Gómez ante el juez por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Expone sus medidas de regeneración

A renglón seguido, Feijóo ha ironizado con que Sánchez acuda al Pleno del Congreso a hablar de corrupción y ha dicho que en este tema le reconoce "autoridad" dado que "investigan por corrupción a su familia, a miembros de su Gobierno y de su partido".

"Usted está empeñado en borrar los delitos de corrupción de sus socios y ahora intenta borrar el mayor caso de corrupción de la historia. A lo mejor el que tiene un problema con la corrupción es usted señor Sánchez", le ha espetado.

Alude a la "denuncia" de la Universidad Complutense

A renglón seguido, Feijóo ha sacado una página con la noticia de que "la Universidad Complutense pide al juez que investigue a su mujer por apropiación indebida tras hallar indicios en una investigación interna". "Señor presidente del Gobierno de España, se acabó la mañana, señor Sánchez. Váyase a su despacho y redacte su tercera y definitiva carta", ha enfatizado.

Así, ha señalado que no se trata de "ninguna organización" de las que no le gustan a Pedro Sánchez y no "respeta" sino que es "una universidad pública" que "denuncia a su mujer". "Y viene usted a hablar aquí de regeneración democrática. Señor Sánchez, váyase, redacte la tercera carta y definitiva y deje en paz la democracia española", ha abundado.

Dicho esto, el líder del PP ha propuesto varias medidas de regeneración: primera, "que no se den cátedras a no licenciados"; "segundo, que Moncloa no sea la puerta de atrás para conseguir fondos públicos reunidos con el de la Oficina de Fondos Públicos"; y tercero, que "quien reciba fondos de una Diputación, trabaje en ella y además, tribute en España", ha dicho, en referencia en este caso al hermano del presidente del Gobierno y su trabajo en la Diputación de Badajoz.

Tras el tono irónico de Sánchez preguntando si PP y Vox han roto definitivamente o es una "relación abierta", Feijóo le ha recriminado a Sánchez que hable de "parejas en este Congreso, en el día de hoy". "Señor Sánchez, el especialista en parejas con relaciones económicas, mercantiles y políticas es usted", ha proclamado.

Después de que Sánchez haya acusado de transfuguismo al PP, le ha pedido un "poco de respeto a la verdad". "Viene aquí a hablar de fichar talento. Hombre, supongo que Tito Berni es un excelente talento y los altos cargos de los ERE que se van a volver a afiliar al PSOE son un gran talento", ha exclamado, para recordar además que a él "le ha hecho un libro" una "transfuga", en alusión a Irene Lozano.

Le afea el "bulo" sobre su elección en un Congreso

Además, el líder del PP ha criticado los "bulos" de Sánchez desde la tribuna del Congreso "en directo" sobre su gestión en la Xunta de Galicia como el relativo a "censurar un libro" cuando "fue una jueza", el director de la televisión pública gallega o su elección en un congreso del Partido Popular.

Sobre ese cónclave que le eligió presidente en abril de 2022, ha criticado que Sánchez diga que los "militantes" del PP no le han votado. "¿El congreso que hicimos en Sevilla en abril del año 22 fue un bulo?. No, señoría, lo que yo no haré jamás es cambiar los votos detrás de un biombo para que no me echen del partido", ha exclamado, para acusar a Sánchez de estar "destilando odio".

Feijóo también ha echado en cara a Sánchez su agradecimiento a la intervención de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, que fue directora de Gara. Según ha recordado, las personas que aparecían en las portadas de ese medio "han sido asesinadas". "Es repugnante. Con ese apoyo queda todo dicho", ha exclamado.

Finalmente, el líder del PP ha reprochado al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que hable con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, para "conseguir que sus socios le mantengan el apoyo parlamentario" y "que se pueda hablar las distintas lenguas de España en el Parlamento europeo". "Usted habla con el señor Orban cuando quiere, claro que sí", ha reiterado.