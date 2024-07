El Parlamento catalán acuerda 3 senadores autonómicos para PSC, 3 para Junts, uno para ERC y otro para PP

La Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces han acordado este martes utilizar la fórmula D'Hondt para el reparto de los ocho senadores autonómicos que le corresponden, lo que resulta en 3 para PSC, otros 3 para Junts, uno para ERC y otro para el PP, mientras que Vox se quedará sin representación.

Así lo han explicado fuentes parlamentarias, que han concretado que PSC y PP son los que se han mostrado partidarios de este sistema, mientras que Junts, ERC y Comuns se han abierto a cualquier fórmula -D'Hont i Imperiali- menos la denominada como 'restas mayores' -la que daba representación a Vox-.

Por su parte, Vox ha defendido el sistema que les daba un senador, pese a no oponerse posteriormente al D'Hondt al no haber mayoría para imponer su opción, y la CUP ha decidido no posicionarse y sólo lo haría en caso de que se necesitara para evitar un representante para la fuerza de Ignacio Garriga.

No se subirá a 9 senadores

Todo ello ha tenido lugar después de que el Senado haya rechazado la petición del Parlament de aumentar hasta 9 el número de senadores por designación autonómica dado el incremento poblacional en Cataluña, con lo que mantiene los 8 escaños que tiene actualmente.

En caso de que hubiera nuevas elecciones generales y la legislatura catalana estuviera en marcha, las citadas fuentes han explicado que ERC ha pedido que la Mesa y la Junta de Portavoces se reuniera de nuevo para abordar la posibilidad de un nuevo reparto si hubiera un noveno senador.

Ahora los grupos tienen hasta las 13.30 del lunes para presentar candidaturas y el pleno para escoger a los senadores empezará a las 15.00 del jueves 25 de julio, y será posterior al pleno ordinario en que debe aprobarse la reforma del reglamento del Parlament.

Imperiali y restas mayores

En caso de que se hubiera utilizado el sistema Imperiali, estrenado en la pasada legislatura para evitar que Vox –entonces cuarta fuerza- tuviera un senador, el PSC hubiera tenido 4, 3 Junts y 1 ERC, mientras que PP y Vox no dispondrían de ninguno.

La distribución sería diferente en el caso de que se hubiera acordado implementar la fórmula de restas mayores, que hubiera dejado un reparto de 3 senadores para PSC, 2 para Junts, 1 para ERC, 1 para PP y 1 para Vox.

400 preguntas

En la reunión también se ha informado de que se han recibido más de 400 preguntas escritas al Govern, sobre todo de Vox, alguna de Comuns y de PP.

Tomando una instrucción de la Mesa anterior, han acordado agrupar en una sola pregunta aquellas donde haya una "variación mínima" en cuestión de fechas o lugares.