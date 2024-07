Juzgan a una mujer por humillar en X a las víctimas del terrorismo: "Pocos se cargó ETA"

La Audiencia Nacional juzga el martes a una mujer acusada de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo etarra por cinco mensajes que publicó en su cuenta en X entre agosto de 2023 y enero de 2024, en los que justificaba los asesinatos terroristas: "Pocos se cargó ETA".

La acusada, E.C.B., se enfrentará por estos hechos a una petición de la Fiscalía de 2 años y medio de cárcel, multa de 540 euros e inhabilitación absoluta en 10 años superior a la condena.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal relata que la acusada, "con la intención de humillar a las víctimas del terrorismo", publicó en su perfil en X, con unos 630 seguidores, cinco mensajes con "contenido humillante" .

En el primero, del 4 de agosto de 2023, escribió: "La mayoría de muertos de ETA, fueron policías, militares, políticos, y ya sabemos porque (debería haberse llamado, “accidente laboral)” (sic). Este post tuvo 35 visualizaciones.

El segundo, publicado el 5 de noviembre de 2023, lo dirigió a las "mujeres policía", de las que dijo: "Ni siquiera (...) hay que violarlas, pero cuando lo hacían en comisaría con mujeres de ETA, muchas mirabais para otro lado, o gritabais a por ellas, ¿entendéis los principios de unos u otros?"

El 8 de diciembre hizo una tercera publicación de este tenor: "Pocos se cargó ETA... ahí iban a estar esos cagaos con ETA... Una banda armada no se carga a un policía y militar porque sea hombre o mujer, se los carga porque son militares o policías... Pienso lo mismo, de hecho, ETA es mi grupo armado favorito, y no me ando por las ramas". Un post que obtuvo 38 visualizaciones.

Mayor repercusión tuvo su cuarto tuit (102 visualizaciones, 13 reposts, 265 citas, 49 me gusta y 5 elementos guardados), que publicó el 15 de enero de 2024. "Que no, por mucho que repitáis que ETA mataba por pensar diferente, no cuela, ETA, salvo alguna cagada, iba a por las estructuras del Estado, y aunque os joda, la historia es la que es", sentenció ese día.

Al día siguiente puso el quinto mensaje por el que se sentará en el banquillo. Junto a la foto de dos asesinados por ETA Miguel Ángel Blanco y E.L., puso este texto: "Prococainomano y prosionista, queriendo dar lecciones".

"Todos estos mensajes evidencian una minusvaloración o descrédito de las víctimas produciéndose a través de los mismos un proceso de revictimización", denuncia la Fiscalía en su escrito de acusación.