Felipe González lamenta que "la democracia está en retroceso" en una época difícil

El expresidente del Gobierno español Felipe González afirmó este sábado que "la democracia está en retroceso" en un momento en el que "vivimos geopolíticamente una de las épocas más difíciles, llena de contradicciones".

Así lo manifestó al intervenir en un seminario internacional de excelencia legislativa celebrado en un hotel de Santo Domingo, en el que también participan la expresidenta de Ecuador Rosalía Arteaga y el expresidente colombiano Andrés Pastrana, entre otros.

"Hemos avanzado mucho durante muchos años en los valores democráticos, en la recuperación de las libertades, de la democracia, en la superación de la dictadura. Y hoy veo con tristeza que eso está retrocediendo. También en América", dijo.

La voracidad de Putin

Para González, "vivimos un momento geopolíticamente muy complicado", porque "se olvidan algunos valores", y en particular "se olvida que la integridad territorial de cada nación, grande, pequeña o mediana, tiene que ser respetada. No se puede agredir", señaló en referencia a la guerra de Ucrania y a la "voracidad" del presidente ruso, Vladimir Putin.

A un depredador, "si lo acostumbras a quedarse con un pedazo de carne, volverá inmediatamente a por otro, a por otro y por otro. Entonces los países que crean en los valores de la democracia defenderán la integridad de los territorios" porque es un bien común "sagrado para la perdurabilidad de los pueblos".

Por tanto, "frente a una agresión de esa naturaleza, no cabe ese buenismo profesional de decir, bueno, que se pongan de acuerdo aunque le tengan que ceder parte. Eso nos llevó a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial", apuntó.

Al hablar de Putin, el expresidente español se refirió a los vínculos con Venezuela, señalando que "los que mandan, no digo los que gobiernan, los que mandan" en el país latinoamericano "son pro Putin, por no decir que son hijos de Putin. Ahora el héroe es Putin. Y es lógico que sea el héroe" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, opinó.

Venezuela se ha hecho vieja

Desde que gobierna Maduro, señaló, la riqueza que produce Venezuela por año ha disminuido al 25 %, y se ha ido el 25% de la población, principalmente los jóvenes, "así que el país se ha hecho viejo de pronto, porque los jóvenes se van, ahora se quieren llevar a la familia, no la quieren dejar en el paraíso de Maduro".

"La gente dice que es el fracaso de la democracia. No. La democracia no fracasa. Fracasamos los gobernantes y los representantes" porque "olvidamos cosas muy elementales", como que "la primera obligación de los representantes y de los Gobiernos es darle a la gente seguridad física y seguridad jurídica. Las dos cosas. Uno no se siente libre si no se siente seguro", afirmó.

Biden-Trump

Respecto al momento político en Estados Unidos, González opinó que el actual presidente Joe Biden "nos puede fallar porque ya no está ágil neurológicamente" pero es que Trump "ya nos falló. Biden es un riesgo, Trump es un siniestro. Por lo tanto, entre el riesgo y el siniestro me quedo con el riesgo".

Organizado por el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), el evento también cuenta con la participación del economista y conferenciante español Marc Vidal, así como de diversos miembros de la directiva de la formación política, mientras que el presidente del país, Luis Abinader, acudirá a la clausura.