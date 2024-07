En directo: rueda de prensa de Abascal tras la reunión de Vox sobre la ruptura con el PP en los gobiernos autonómicos

La dirección nacional de Vox decidirá esta tarde si mantiene los gobiernos autonómicos con el PP en una reunión extraordinaria convocada por el presidente del partido, Santiago Abascal, que propondrá romper esos acuerdos con los populares ante la crisis abierta por el reparto de menores no acompañados.

La reunión comenzará a las 18.30 en la sede nacional de la madrileña calle Bambú y se prevé que dure hasta las 20.00, momento en el que el líder de Vox despejará públicamente la incógnita y dirá si continúan o no gobernando en coalición con el PP en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.

Lo hará en una rueda de prensa a la que no se ha dejado entrar a los periodistas y en la que, por lo tanto, no habrá opción a hacer preguntas.

Se puede seguir en directo desde Heraldo.es

Fuentes de Vox han adelantado que Abascal propondrá al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) romper todos los pactos de gobierno con el PP en las comunidades autónomas, no así en los ayuntamientos al considerar que no tiene nada que ver con el acuerdo para la acogida de los menores por parte de las comunidades autónomas.

El líder de Vox cree que los presidentes autonómicos populares no les dejan otra salida y así lo trasladará al máximo órgano de dirección del partido.

El CEN está presidido por Abascal con Ignacio Garriga como vicepresidente y secretario general y Pablo Sáez como tesorero y cuenta con 17 vocales, entre los que están los cuatro vicepresidentes autonómicos de Vox: Juan García-Gallardo (Castilla y León), Alejandro Nolasco (Aragón), Vicente Barrera (Comunidad Valenciana) y José Ángel Antelo (Murcia).

Los cuatro han comenzado esta misma mañana a marcar distancias con los gobiernos de los que forman parte junto al PP, bien ausentándose de las reuniones de los Consejos de Gobierno de sus comunidades como ha hecho Antelo o bien suspendiendo su agendas previstas para hoy, en el caso de Nolasco.

Gallardo sí ha acudido a la reunión del Gobierno de Castilla y León, aunque ha acusado al PP de "traición", mientras que Barrera ha asegurado que acatará las "directrices" que marque la dirección nacional.

PP y Vox también comparten el Gobierno de Extremadura que preside la popular María Guardiola y en el que cuenta con un consejero de la formación de Santiago Abascal, Ignacio Higuero, que ya ha dicho que acatará "con total lealtad" lo que diga el líder del partido.

Vox ocupa hasta hoy un total de doce consejerías en los cinco gobiernos autonómicos presididos por el PP de los que forma parte, además de las cuatro vicepresidencias.