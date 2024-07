Interior reivindica la "profesionalidad" de la Policía ante las acusaciones de Nacho Cano tras su detención

El Ministerio del Interior ha salido este miércoles al paso de las críticas vertidas por el músico Nacho Cano, que tildó de "criminal" a la Policía Nacional tras su detención por presuntamente contratar de forma irregular a inmigrantes para su espectáculo, reivindicando la "profesionalidad" de esta institución y subrayando que goza del "reconocimiento unánime" de los españoles.

Fuentes de Interior han dejado claro que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska "defiende y reivindica el trabajo y la profesionalidad de la Policía Nacional como garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables".

En este sentido, han subrayado que la Policía Nacional goza del "reconocimiento unánime de la sociedad en cientos de homenajes públicos, es una institución imprescindible para garantizar el progreso y la libertad" en España y con su labor "ha contribuido a la consolidación de la democracia".

"La profesionalidad y vocación de servicio público de sus más de 74.000 hombres y mujeres han convertido a la Policía Nacional en una de las instituciones mejor valoradas de España", han zanjado desde el Ministerio del Interior.

En la rueda de prensa ofrecida este martes por la tarde tras su paso por comisaría, Nacho Cano aseguró que todo estaba motivado por su "apoyo" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Como ya han ido a por su novio, a por su hermano o a por su padre, el que les queda soy yo", sostuvo horas después de su detención y puesta en libertad.

"El criminal no soy yo, es a la Policía a la que hay que investigar", sostuvo, asegurando que no ha hecho "nada malo" y tildando lo ocurrido de "persecución política". En su opinión, todo obedece a que "hay que llevar la atención a otro sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del Gobierno".

Cano explicó que salió de comisaría tras diez minutos, después de que le tomaran las huellas, sin tener conocimiento de los cargos de los que se le acusa. "En una democracia de verdad, el juez decidirá si soy criminal o no, no la Policía, que viene dirigida", apuntó.