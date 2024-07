Mañueco (PP) avanza que Castilla y León acogerá migrantes menores y avisa a Vox: "Los órdagos, para el mus"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este miércoles que la Comunidad acogerá a los 21 menores migrantes que le corresponde por el reparto autonómico, ya que "a veces se nos olvida que son niños y niñas", y ha avisado a sus socios de Vox: "Los órdagos, para el mus".

"Vamos a estar a la altura (...) vamos a mantener nuestra solidaridad del pasado", ha indicado el presidente de la Junta en un foro informativo, en el que ha incidido en que Castilla y León va a ser "solidaria con Canarias y con Ceuta" y con "las personas que están sufriendo".

De este modo, Mañueco ha reconocido que "la ruptura o no, no depende de Castilla y León, sino a nivel nacional". "Y ahí me abstengo", ha añadido el presidente, que ha defendido que el Gobierno de PP y Vox en la comunidad "funciona bien".

Asimismo, Fernández Mañueco ha recordado que él es un presidente que está sustentado "por dos fuerzas" y que pactar "implica que todos tenemos que hacer renuncias", pero ha indicado que él "tampoco va a perder sus principios", como también ha expresado hoy por su parte el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox).

En este sentido, el presidente de la Junta ha argumentado que este acogimiento de menores que Castilla y León va a aceptar en la reunión entre comunidades de esta tarde encaja dentro del pacto de gobierno entre PP y Vox, que habla de "inmigración ordenada y de solidaridad entre comunidades".

"No hay nada más patriota que Castilla y León pueda ayudar a Canarias y a Ceuta", ha remarcado.

No obstante, el presidente autonómico ha criticado que el Gobierno de España trate de "tapar sus carencias y su incapacidad" con "improvisaciones", aunque ha avanzado que Castilla y León cumplirá con el acuerdo de 2022 y acogerá a los 21 menores que le corresponden: "Y los acogeremos también en 2024", ha defendido.

Fernández Mañueco ha abogado por hacer una política de ayuda al desarrollo "en origen", aunque ha remarcado que los migrantes que llegan a España lo hacen para "buscar un futuro mejor", como hicieron "miles de españoles y castellanoleoneses en los últimos 150 años a tierras como Iberoamérica, Europa u otras partes de España".

Así, el presidente autonómico ha advertido de que, si el Gobierno quiere "modificar el reparto" de estos menores migrantes lo "rechazarán".