Torres defiende que el reparto equitativo de menores solo se conseguirá cambiando la ley IN

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este martes que para conseguir el reparto equitativo de menores migrantes entre comunidades autónomas para aliviar zonas tensionadas como Canarias solo se conseguirá con la modificación de la ley de Extranjería.

Así lo ha asegurado Torres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado por la posición que espera de las comunidades del PP en la Conferencia Sectorial que se celebrará mañana en Tenerife para tratar la propuesta diseñada por el Gobierno central y canario para abordar esta reforma legal.

El ministro ha señalado que el Ejecutivo ha pedido al PP y al resto de formaciones abordar esta cuestión a través de un "pacto de Estado" para dar una respuesta "indiscutible, justa y necesaria" a la situación urgente que vive Canarias, que acoge actualmente a unos 6.000 menores y tiene sus recursos asistenciales saturados.

A modo de ejemplo sobre el estado del sistema de acogida en el archipiélago, Torres ha apunado que, si se trasladase al resto de territorios la misma presión que vive Canarias, significaría la presencia de unos 240.000 menores en el conjunto del país, cuando en la actualidad hay entre 14.000 y 15.000.

Dicho esto, el ministro ha recordado que los intentos anteriores para hacer un reparto equitativo de los menores -en 2018 a través de un real decreto para aliviar la situación en Andalucía y en 2022 y 2023 a través de acuerdos sellados en Conferencia Sectorial- no han funcionado.

Ha señalado que, de los aproximadamente 700 menores que tenían que haber sido distribuidos desde Canarias, Ceuta y Melilla en 2022 y 2023, en el caso de Canarias apenas han salido unos 40.

"El Real Decreto no funcionó, la Conferencia Sectorial tiene sus dificultades administrativas porque es solidaridad voluntaria... Solo nos queda una solidaridad obligatoria que pasa por una modificación de la ley", ha defendido el ministro.

"Por tanto, yo le pido a todos los grupos, y en este caso al mayoritario en el Congreso y en el Senado, que es el Partido Popular, que modifique la ley y que apoye esta iniciativa", ha completado.

Hasta ahora, el PP no ha cerrado la puerta al reparto de menores no acompañados por el territorio pero fuentes de la dirección nacional PP han mostrado su rechazo a que la distribución de los menores sea obligatoria.

Preguntado por el escenario en el que el PP no apoye la reforma de la ley, el ministro ha asegurado que es algo que no tiene en la cabeza y, que no contempla un plan B porque no cuentan con otros apoyos suficientes.

En cualquier caso, Torres ha precisado que "todo esto" acabará en dos semanas con una manifestación parlamentaria, donde todos los grupos "se van a retratar".

El ministro también ha informado que, más allá de la reforma legal para la distribución vinculante de menores, en la Conferencia Sectorial de mañana se tratará también el reparto de 400 jóvenes migrantes que quedó pendiente en la última reunión de estas características, mediante el mecanismo voluntario vigente hasta ahora, que afectaría a 300 jóvenes que ahora están en Canarias y 100 en Ceuta.

También la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha instado al PP a votar a favor de la modificación legislativa. "Es el momento de tener altura de miras, máxima responsabilidad y esperemos también que humanidad y derechos humanos".

Alegría ha exigido además al líder del PP "una posición común" porque existe un discursos en Canarias, Ceuta y Melilla y otro muy distinto en el resto de las comunidades autónomas fruto de "las presiones y los envites constantes de Vox".