El PP exige al Gobierno un fondo contingencia para acoger menores y que todas las CC.AA. participen en ese reparto

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que las CC.AA. gobernadas por su partido acudirán este miércoles a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife con la propuesta de atender a los menores migrantes no acompañados "hasta el límite de su capacidad", pero ha esbozado una serie de condiciones, como un fondo de contingencia "con dinero suficiente" para las autonomías porque si no se dan medios se estarán "generando condiciones de inseguridad" ciudadana. Además, ha subrayado que ese acogimiento debe producirse en "todas" las comunidades "sin excepción".

"La posición del PP se concreta en lo siguiente: Solidaridad toda, chantajes ninguno. Y ésta es, precisamente, la posición que llevará el Partido Popular mañana a la Conferencia Sectorial que el Gobierno ha convocado a rastras para abordar la situación cada vez más preocupante de la inmigración y de los menores no acompañados", ha manifestado Sémper en rueda de prensa.

Después de que Vox haya avisado al PP que dará por rotos los pactos autonómicos si no evita ese reparto de menores migrantes, Sémper ha indicado que el PP es un "partido de Estado y ha rechazado las "amenazas" de la formación de Santiago Abascal.

"Ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni nos sentimos presionados por las amenazas del Gobierno, ha enfatizado Sémper, para añadir que "las amenazas y los chantajes les funcionan a los independentistas con Pedro Sánchez" pero con Alberto Núñez Feijóo "no funcionan".

Responde a Vox: "Ellos verán lo que hacen"

Por tanto, ha dicho que "se equivoca quien pretenda amenazar y chantajear la política del Partido Popular". "Y ellos verán lo que hacen. Nosotros somos un partido de Estado y que ofrece estabilidad allí donde gobierna", ha aseverado, para subrayar que los problemas hay que "resolverlos" y "no incendiarlos".

Al ser preguntado si hay riesgo de real de ruptura de esos gobiernos con Vox, Sémper ha recalcado que la posición del PP es la de la "sensatez" y ha reiterado que "los órdagos y la amenazas no funcionan" con su formación. "Nosotros de motu propio, no rompemos nada", ha dicho, al ser interpelado después si podría el PP dar el paso de romper ese acuerdos con los de Abascal.

Acusa al Gobierno de "jugar a la división para tapar su inoperancia"

Sémper ha acusado al Gobierno de no cumplir con sus "obligaciones" en materia de migración y control de fronteras. "Tenemos un Gobierno irresponsable también en materia migratoria, que juega a la división para tapar su inacción, su inoperancia", ha denunciado, para echarle en cara que busque "descargar su incompetencia en el resto de administraciones públicas".

Dicho esto, ha asegurado que "ante este fenómeno no caben ni la frivolidad ni la irresponsabilidad", dado que, a su juicio, el Gobierno "ha pasado de negar el problema y mirar hacia otro lado" a reconocer ahora que "llegarán a España en las próximas semanas y meses en torno a 70.000 inmigrantes irregulares".

Ante ese reparto que se decidirá en la Conferencia Sectorial, el dirigente del PP ha señalado que, "con carácter general, los territorios pueden atender a los menores hasta el límite de su capacidad" porque "excederla sería incurrir en un comportamiento inhumano" y generar "inseguridad".

Habilitar medios si se exceden los límites de acogida

En este sentido, ha dicho que "cuando se exceden esos límites de capacidad de acogida, corresponde al Gobierno central habilitar los medios y la gestión de los mismos". Así, ha señalado que "nadie" puede pedir a las CC.AA. que "ofrezcan más de lo que tienen". "Para todo lo que vaya más allá de nuestra capacidad máxima de acogida es el Gobierno el que debe garantizar los medios y las fórmulas necesarias", ha abundado.

En este punto, ha subrayado que "entre no atender a los menores no acompañados que proclama Vox y el sí a todos sin distinción que propugna el Gobierno de España, existe un sistema de ayuda y solidaridad que defiende el Partido Popular".

Sémper ha pedido al Gobierno "abandonar el cinismo y la imposición" y "aprovechar la conferencia sectorial para "acordar y no imponer un sistema de reparto acorde con las capacidades máximas de los centros que tienen las comunidades".

"El diálogo es imprescindible, pero lamentablemente este Gobierno no lo practica. Es inaceptable, que las comunidades autónomas se enteren del traslado de inmigrantes cuando ya están en sus territorios y esto es lo que está ocurriendo de manera continua", se ha quejado.

El portavoz del PP ha indicado que las comunidades autónomas gobernadas por su partido "acogen ya a 5.000 menores no acompañados" mientras que las CC.AA. gobernadas por el Partido Socialista "acogen 341". "El 81% de los menores acogidos están en comunidades autónomas gobernadas por el PP", ha afirmado.

Sémper ha señalado que el Gobierno, en vez de tener "voluntad real Gobierno" de "solucionar este caos", busca "repartirlo" al tratar "a los menores no acompañados como mercancía", "bultos" o "paquetería express".

Exige una política exterior "eficaz" trabajando con países de origen

Por eso, ha exigido al Gobierno que, ante esta crisis migratoria, "desarrolle un política exterior eficaz, que trabaje con los países de origen para atacar a las mafias" y que ejerza "un verdadero control de fronteras", "estableciendo rutas migratorias regulares para personas que quieran venir a trabajar".

Sémper se ha preguntado dónde está el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y le he emplazado a explicar qué gestiones ha hecho en los países de origen contra las mafias o en la UE para que actúe Frontex, en línea como hizo Italia y Grecia.

"Este Gobierno es incompetente y también es irresponsable. Por eso reclamamos al Gobierno que ejerza sus competencias en materia migratoria y cumpla con el control de fronteras y el control de flujos migratorios", ha demandado, para pedirle que "ponga todos los recursos necesarios para hacer frente a la situación migratoria".

Una carta a la Comisión Europea "alertando" de la "inacción"



Ante una situación de "emergencia migratoria", Sémper ha exigido un fondo de contingencia "con dinero suficiente para dotar a las comunidades autónomas de medios personales, materiales, técnicos y económicos para abordar la grave situación de los menores". No ha precisado cuál debe ser el importe de ese fondo alegando que eso deben acordarlo el Gobierno con las autonomías.

Además, y ante la "flagrante inacción en política exterior del Gobierno", ha avanzado que la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, enviará hoy mismo una carta a la Comisión Europea "alertando de lo que está sucediendo en España" tras "la inacción e irresponsabilidad de este Gobierno".

Sémper ha señalado que el PP quiere que "participen todas las comunidades en una hipotética acogida de menores no acompañados, sin excepción" y quiere saber "cuál es la financiación para el acogimiento que plantea el Gobierno" y en "qué condiciones llegan esos menores", sabiendo además de qué países vienen.

"Y queremos que todo esto sea público y firmado por escrito", ha dicho, para pedir al Gobierno que no haga de este tema "una batalla política partidista más" porque "el problema es muy serio" y "afecta a seres humanos".

Sémper ha indicado que en el 2022 "las dos únicas comunidades autónomas que se negaron a recibir a menores no acompañados fueron dos gobernadas por el Partido Socialista, Castilla-La Mancha y La Rioja". Y ha añadido que ahora las que se "están negando a recibir a menores no acompañados no son precisamente" del PP. "El relato y el discursito este del PSOE se cae con los datos, con los hechos", ha avisado.