El Gobierno da luz verde a la instalación de placas solares en pantanos que Aragón rechaza

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regulará la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha justificado esta medida como respuesta al “interés creciente” por parte del sector y ha garantizado la “compatibilidad” de los proyectos con los derechos de uso de los pantanos y con el respeto de la biodiversidad. Aragón ha mostrado en los últimos meses un frontal rechazo a esta iniciativa.

Ribera ha avanzado alguno de los detalles de la nueva regulación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En el caso de que el embalse sea competencia del Estado, se ha establecido un “procedimiento común y simplificado” en el que resolverán las peticiones de forma coordinada los departamentos encargados de la gestión hidrológica y los de energía. Las concesiones, en ningún caso podrán exceder los 25 años de duración.

Pantanos excluidos

Además, y con el objetivo de no dañar la biodiversidad del embalse ni los derechos de uso -como los deportivos o turísticos-, se restringe el despliegue de placas a entre el 5% y el 15% de la superficie acuática. La variación vendrá condicionada por la calidad de las aguas y, según la ministra, quedarán excluidos aquellos pantanos con especial protección por su valor ambiental.

Entre las ventajas que el Gobierno central busca con este proyecto destaca el “mayor rendimiento energético” gracias a los efectos de enfriamiento del agua y la ausencia de zonas de sombra. Además, se espera una menor evaporación en los embalses y potenciar las centrales hidroeléctricas, ya que se “optimizarían” las infraestructuras de evacuación.

Autorizaciones previstas

En Aragón, y a falta de concretar la iniciativa, estaba prevista la autorización de plantas solares en los pantanos de Moneva, El Val, Cueva Foradada, Lechago, Gallipuén, Tranquera, Sotonera, Lanuza, Búbal, El Grado, Montearagón, Ardisa, La Estanca y San Salvador.

Sin embargo, distintas voces desde la Comunidad han rechazado de plano esta propuesta, al entender que podría tener un impacto negativo ambiental, en las actividades turísticas y recreativas, y en las expectativas de regadío.

"Los embalses de nuestra Comunidad necesitan agua, no placas fotovoltaicas, y por tanto nosotros no vamos a estar de acuerdo, no vamos a apoyar que se pongan", llegó a declarar el presidente de Aragón, Jorge Azcón.