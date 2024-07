El juez interrogará a Barrabés en el juzgado al ser dado de alta, por lo que Begoña Gómez no tendría que asistir

El juez que investiga a Begoña Gómez ha acordado tomar declaración al empresario Carlos Barrabés en el juzgado y no en el hospital en el que estaba ingresado dado que ya ha sido dado de alta. De esta forma, su testifical no se realiza como prueba preconstituida y por lo tanto la esposa del presidente del Gobierno no tendría que asistir a la misma de forma presencial.

Así lo confirman a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que apuntan que el magistrado titular del juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha recibido de la gerencia del centro hospitalario en el que se encontraba ingresado confirmación de que el paciente ha sido dado de alta.

Peinado mantiene la declaración para el próximo lunes, 15 de julio, a las 10.00, en la sede de los juzgados de Plaza de Castilla.

Este lunes, el juez Juan Carlos Peinado amenazó con detener a Begoña Gómez si no acudía presencialmente al juzgado el próximo día 15 a la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, que estaba previsto que declarara por videoconferencia debido a su estado de salud. Ahora, al darse a conocer su alta, podrá ir presencialmente al juzgado.

Precisamente, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado este martes que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que sea el abogado de la defensa quien acuda a una declaración judicial, en lugar de la persona investigada, en alusión al caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Según ha dicho Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministro, lo único que se conoce "hoy por hoy" es que el propio abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, pidió este lunes a la Audiencia Provincial el archivo de la causa al entender que se estaba haciendo una "investigación prospectiva".