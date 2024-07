Protestas a ripio limpio "Begoña, ya basta, ¿qué has hecho con la pasta?"

La inédita declaración este viernes de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla -que finalmente no se produjo y que tendrá lugar el 19 de julio tras la suspensión por decisión del instructor- estuvo rodeada por un despliegue policial sin precedentes y con una protesta en el exterior en contra de Pedro Sánchez y su esposa. El centenar de manifestantes congregados desde las nueve y media de la mañana -la cita estaba prevista para las 10.00 horas- en las inmediaciones de las dependencias judiciales lanzaron proclamas como "Begoña, ya basta, ¿qué has hecho con la pasta?" o "Begoña Gómez, corrupta es".

Lo hicieron en medio de un dispositivo policial que reunió hasta a diez furgones de la Policía Nacional y 90 agentes desplegados por los alrededores de una plaza en la que se vieron afectados servicios públicos como el de la línea de autobuses de Madrid. Gómez no llegó hasta un cuarto de hora después de la hora fijada y se ahorró el 'paseíllo' ante los críticos que quisieron acercarse a increparla. La jueza decana de los juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco, había permitido la víspera su entrada por el garaje por motivos de seguridad tras pedirlo la Moncloa.

La mañana en las inmediaciones del juzgado estuvo marcada por una expectación máxima -se trataba de la primera vez que la esposa de un presidente del Ejecutivo declaraba como imputada-. Algunos de los asistentes a la concentración, a los que los agentes de policía movilizados por la zona retiraron nada más llegar hacia otra acera para evitar que se viviese ningún momento de tensión, portaban banderas de España y pancartas en contra de Sánchez, contra quien dirigieron consignas igual de duras que en las manifestaciones que han tenido lugar frente a la sede soialistas en Ferraz los últimos meses. "No es un presidente, es un delincuente", "Sánchez dimisión", "No es amnistía, es corrupción", "Sánchez dimite, Ferraz no te admite", fueron los eslóganes más repetidos.

También se repartieron varios carteles con el logo de Hazte Oír, la organización ultracatólica que ejerce de acusación popular y cuya querella contra Gómez en esta causa ha llevado, precisamente, a retrasar su declaración. De hecho, el camión del colectivo aprovechó la ocasión para dar mil y una vuelta a la rotonda de Plaza de Castilla con diversos mensajes en contra del secretario general del PSOE.

Pero Sánchez y su esposa no resultaron ser los únicos protagonistas del día. El juez encargado de la investigación sobre Gómez, Juan Carlos Peinado, sí que recibió el apoyo de los asistentes -"Peinado, valor, Begoña a prisión", "Juan Carlos Peinado, estamos a tu lado"-. No obstante, lo que más enervó al puñado de 'antisanchistas' convocado fue la propia cancelación de la declaración. Algunos incluso se lamentaban por el hecho de que a la próxima cita de Gómez en los juzgados, el 19 de julio, les "será imposible" acudir por "estar de vacaciones".

Además de los asistentes para protestar contra Gómez, decenas de periodistas se desplazaron al lugar con sus cámaras y teléfonos móviles. Fueron pocos los que pudieron acceder al interior del edificio. Solo las agencias de prensa. El resto, bajo el sol, trataba de estar pendiente de los vehículos que transitaban por la calzada por si se podría ver a Gómez en uno de ellos. Lo que al final resultó imposible.

Sin embargo, y a pesar de esa prohibición, hasta allí accedió un activista cercano a la agrupación del eurodiputado Alvise Pérez, el cual aseguró que estaba allí como "ayudante de una acusación popular". Un extremo negado por Hazte Oír, Manos Limpias y Vox negaron que este formara parte de sus equipos. El agitador, Vito Quiles, no consiguió su principal objetivo: entrar en la sala en la que Gómez debía prestar declaración. Lo que sí hizo, a pesar de estar prohibido por resolución judicial y evitarlo a toda costa la investigada, fue retratar a la mujer del presidente en los pasillos de los juzgados. Unos pasillos que -según declararon después los abogados de las acusaciones populares- se despejaron por completo para brindar toda la comodidad posible a la encausada.

Gómez contó con el arropamiento del director de Comunicación del PSOE, pero quien no acudió a la cita judicial fue el presidente del Gobierno. Sánchez no tuvo actos en toda la mañana y ya por la tarde se desplazó hasta Stuttgart, donde se dejó ver sonriente en los cuartos de final de la Eurocopa entre las selecciones de España y Alemania.