El pacto con el PP para el CGPJ dejará este jueves solo a Pedro Sánchez ante el desmarque de sus socios

Pedro Sánchez se quedará este jueves solo en la votación para la toma en consideración en el Congreso del acuerdo que PSOE y PP firmaron la semana pasada en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta que aglutinan ambos partidos, con la abstención de Sumar y el rechazo anticipado por los socios del llamado bloque de investidura y de Vox. En una escala de distintos matices, la amalgama de formaciones que van desde Podemos al PNV argumenta su postura con la interpretación de que este pacto les excluye y que supone, señalan como mensaje común, "el regreso del bipartidismo".

El grupo parlamentario de Sumar evidenciará la ruptura del Gobierno en la votación -como ya se produjo en la ley del suelo o la abolición del proxenetismo- y se abstendrá en la toma de consideración de la proposición de ley. El motivo, explican fuentes del partido a este periódico, es que consideran que las medidas que contiene el pacto son "correctas pero insuficientes". Los de Yolanda Díaz tenían intención de presentar enmiendas al texto para, entre otras cuestiones, incorporar su propuesta de reducir la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los vocales del órgano y que actualmente está fijada en tres quintos. Un movimiento que tenía pocos visos de prosperar si el PSOE se mantiene fiel a lo firmado con el partido de Alberto Núñez Feijóo.

Sumar, además, ha buscado en los últimos días marcar perfil propio tras valorar en un primer momento de forma "positiva" el pacto al que llegaron socialistas y populares tras cinco años de parálisis en el CGPJ y presumir de haber incluido su propuesta de dos vocales en el listado de la renovación. Especialmente frente a Podemos y otros aliados parlamentarios, que mostraron su rechazo frontal al acuerdo desde el minuto uno. Ahora advierten a su socio de Gobierno de que "el camino a la democratización del Estado no es con el PP del bloqueo, sino con la mayoría de la investidura".

De hecho, el martes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la propia vicepresidenta segunda tomó la palabra para atacar con dureza la elección por el PP, aceptada por el PSOE, del magistrado José María Macías, vocal del actual Consejo, para cubrir la vacante en el Tribunal Constitucional que corresponde al Senado. Declaraciones que los socialistas enmarcaron a título personal, dado que contenía una crítica velada al pacto alcanzado con el partido que lidera Feijóo.

Podemos, por su parte, ya expresó su malestar con un acuerdo que, al incluir al PP, considera el "inicio de una nueva legislatura" en la que la mayoría legislativa, señalan, es la de la "gran coalición". Aunque los morados no aclaran el sentido de su voto, lo más probable, como explican en privado y como se deduce de su postura pública, es que se decanten por el no. "Podemos valora muy negativamente el rumbo de la legislatura que previsiblemente se consagrará en el pleno de este jueves, tras la decisión del PSOE de cambiar de socios, apartándose de la mayoría de la investidura y optando por construir una gran coalición bipartidista con el PP", desgranan fuentes cercanas a la dirección del partido.

"Poder de veto"

En concreto, Podemos cree que la nueva configuración del CGPJ va a conferir "poder de veto" sobre cualquier nombramiento o decisión a los vocales conservadores. "Va a impedir la democratización de nuestra justicia y va a legitimar la guerra sucia judicial", alertan estas mismas fuentes. EH Bildu y Esquerra, en la misma línea, cargan contra el acuerdo por entender que supone una "rendición" de Sánchez ante el PP.

El portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, ya aseguró que este pacto no supone "ningún avance", sino que es "exactamente lo mismo que se ha hecho en los últimos 40 años" porque, en su opinión, no refleja la pluralidad de la Cámara. Y el portavoz del PNV, Aitor Esteban ya se mostró "sorprendido" porque la entente PSOE-PP haya llevado "tanto tiempo", lamentó que su partido no hubiera sido informado y adelantó que los suyos no van "a votar a nadie"; es decir, a ningún vocal.

Una vez que la proposición sea tomada en consideración, se abre plazo hasta el próximo martes para presentar enmiendas. El 11 julio se prevé celebrar el debate de totalidad, la semana siguiente el texto se debatirá en la Comisión de Justicia y el día 23 se procederá a su aprobación en el pleno para su remisión al Senado, el 31 de este mes.

La suma de PSOE y PP, por encima de los dos tercios en ambas cámaras, les asegura superar todas las votaciones en las distintas fases del procedimiento. Además, tienen comprometido que no se aceptará ninguna enmienda que no lleve la firma de ambos.