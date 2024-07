Estafa en Airbnb con los pagos por adelantado: esto es lo que puede pedir un anfitrión para engañar

Airbnb es una compañía que ofrece una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos mediante la cual los anfitriones pueden publicitar y contratar el arriendo de sus propiedades con sus huéspedes; anfitriones por todo el mundo. Una plataforma turística que cada vez tiene más éxito en España. No obstante, desde dentro de la compañía dejan muy claro que: "Airbnb siempre cobra el importe total de la reserva, salvo en contadas excepciones. Por lo tanto, si has abonado parte del importe fuera de nuestra plataforma, podría tratarse de un fraude".

Y es que, esta aplicación gestiona las reservas de cientos de miles de usuarios por todo el mundo, por tanto, su éxito no pasa desapercibido por los ciberdelincuentes. Las estafas dentro de la plataforma han crecido mucho, por eso, desde Airbnb explican que todos los pagos se deben efectuar por los canales oficiales. Lo importante es no facilitar las cosas para que puedan engañarte desde la aplicación.

Estafas en Airbnb

La normativa dice que el pago del alojamiento no se realiza hasta el momento en el que el usuario entra en la casa, de esta manera si ocurre algo fuera de lo previsto el dinero del cliente sigue en su cuenta y así no hay problemas. No obstante, según denuncian desde Airbnb cada vez hay más 'anfitriones' que piden a los clientes un pago adelantado de la reserva.

Esto lo suelen pedir los anfitriones estafadores diciendo que si se realiza un adelanto o pagos de fianzas (también muy comunes) se gana a cambio una recompensa económica de otro tipo, un trato preferente o algún servicio extra. Por eso, para evitar estafas, Airbnb explica: "Puedes sospechar si alguien te pide que hagas un depósito o una transferencia bancaria, o si te da una factura en PDF o en papel. Presta especial atención si esa persona utiliza términos como Western Union, MoneyGram, cheque bancario, giro postal o Liberty Reserve". Por tanto, si te piden algo así, hay que notificar inmediatamente a la plataforma.

Comisiones que los anfitriones pueden cobrar directamente



No obstante, hay que tener en cuenta que existen una serie de comisiones e impuestos que los anfitriones sí pueden pedirte, según Airbnb. Pero, siempre y cuando, vayan indicadas en el anuncio del alojamiento.