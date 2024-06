La ministra de Defensa llama al cese de las hostilidades entre Israel y Líbano y pide un alto el fuego "inmediato".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha llamado al cese de las hostilidades entre Israel y Líbano y ha pedido este viernes un alto el fuego "inmediato" en pleno repunte de tensiones entre Israel y la milicia Hezbolá.

Robles ha realizado estas declaraciones durante un acto de imposición de condecoraciones a 17 integrantes del contingente Brilib XL por su participación en la operación ‘Libre Hidalgo’, en Líbano, en los últimos meses, desarrollado en la Base General Menacho en Valdebótoa (Badajoz).

"Vamos a seguir firmemente apostando por la paz en un mundo tan complicado, en un mundo tan difícil nos preocupa mucho la situación en Líbano. Esperemos que haya una llamada a la responsabilidad de los dirigentes de la zona", ha señalado, para incidir en que "es imprescindible que haya un alto el fuego inmediato".

Acto seguido, ha resaltado que "no son aceptables las amenazas a un pueblo que nosotros queremos tanto como el libanés", en alusión sin citarlo a las últimas declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pero mientras Naciones Unidas "esté allí" y "comprometida con la paz en la 'blueline' y en Líbano, allí habrá hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas haciéndolo como solo los militares españoles saben hacer, trabajar por la paz con heroicidad, con valentía, con compromiso, con responsabilidad y con prudencia".

"Hay días como hoy en que yo me siento, no solo orgullosa de ser ministra de Defensa, sino que me siento muy orgullosa de ser española, y de compartir con todos ustedes lo alto que dejan siempre el pabellón español", ha señalado la ministra durante su intervención en este acto, y en el que ha subrayado la "prudencia" y "discreción" de los militares en una misión en "dificilísimas circunstancias".

Meses "dificilísimos" y "muy complicados"

La ministra de Defensa ha presidido este acto en el que se han impuesto dos cruces al mérito militar con distintivo azul, 11 cruces al mérito militar con distintivo blanco y cuatro menciones honoríficas, acompañada del general jefe Brigada 'Extremadura' XI, Pablo Gómez Lera.

Durante su intervención, Robles ha dado la enhorabuena a todos los que han sido condecorados o han recibido una mención, y ha admitido que hay días en los que los actos solemnes "se quedan cortos" para representar todo lo que han hecho desde la Brilib XL.

Al mismo tiempo, ha expuesto que todo lo que han realizado ha sido un motivo de "orgullo" y de "satisfacción" para España, para Naciones Unidas y, por lo tanto, para el mundo, a continuación de lo cual ha abundado en que la "tradicional prudencia y discreción" de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra, "ha hecho que no se conociera suficientemente las dificilísimas circunstancias en las que han cumplido esta misión la Brilib XL", y en que han sido unos meses "dificilísimos, muy complicados".

"Muchas horas en el búnker con los chalecos puestos, los disparos de uno y otro lado sonando, con muchísimos riesgos para su vida y para su integridad. Pero ahí estaban una vez más España, con sus Fuerzas Armadas, con la Brilib, con los hombres y mujeres de la Brigada 'Extremadura' dándonos a todos un ejemplo", ha remarcado, "en ese querido pueblo de Líbano, donde España lleva años contribuyendo con Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz".

En este sentido, ha señalado que el personal de dicha brigada encabezados por el general han dado "un ejemplo de valor, de heroicidad, de compromiso con la paz" y, "lo que es más importante", "lo han hecho con humildad, con prudencia, con sentido de la responsabilidad para no alarmar a sus familias". "Una vez más, ustedes han contribuido a que nos sintamos como nos sentimos, tan orgullosos de las Fuerzas Armadas españolas, que nos sintamos tan orgullosos del papel de España en el mantenimiento de la paz en Líbano".

También ha querido la ministra enviar su "cariño" a todos los que están en este momento en la Brilib XLI "en momentos muy difíciles para Líbano", tras lo que ha afirmado que España, y los miembros de la Brilib XL en su momento en la misión anterior ayudaron cada día al mantenimiento de esa paz "que no es tal en este momento porque los disparos se cruzan cada día de un lado y de otro".

Asimismo, ha querido referirse en especial a los soldados Fernández y Muñoz, distinguidos con las cruces con distintivo azul y que, junto al resto de miembros de la Brilib, "han corrido un verdadero peligro, pero han estado a la altura de las circunstancias" y han demostrado lo que ha sido el Ejército de Tierra, la Brigada 'Extremadura', la Brilib XL, "un ejemplo de heroicidad, de compromiso con la paz y sobre todo de mucha prudencia". "Gracias a Dios hoy están aquí", ha aseverado, además de reconocer que "nunca les podremos agradecer suficientemente todo lo que han hecho por la paz".

Igualmente, ha citado al general Gómez Lera al indicar que ha dado siempre "un ejemplo" de tranquilidad, de "dejar bien alto el pabellón español".

Así, ha dicho que, en los momentos "más difíciles", cuando hablaban y le decía que estaban en el búnker, "siempre" transmitía "lo que es un soldado español, heroicidad, fortaleza, compromiso, y sentido de responsabilidad".

Además, también le ha dado las gracias al general y a la Brilib XL, un agradecimiento que ha extendido a la Brigada 'Extremadura' y, en definitiva, a todo el Ejército de Tierra y a las Fuerzas Armadas españolas por la valentía, por la labor, por la heroicidad, por estar este viernes en la base "sin oír ya los disparos, viendo la luz del día" y sin tener que estar en los búnkeres.

Horas de incertidumbre y espera

Por su parte, el general jefe de la Brigada 'Extremadura' XI, Pablo Gómez Lera, ha explicado tras la visualización de un vídeo sobre dicha misión en Líbano que era un resumen de "los numerosos bombardeos, ataques aéreos, intercambios de fuego cerca, muy cerca" de las posiciones o de las rutas que se han empleado por las patrullas o movimientos logísticos, para los reconocimientos de proyectos, trabajos de ingenieros, recuperaciones de vehículos averiados o para los apoyos sanitarios.

"Un resumen de las muchas horas de incertidumbre y de espera en el interior del búnker", ha indicado, para referirse a lo que han vivido las familias, "sus horas de soledad, incertidumbre y preocupación al ver en casa las noticias algunos días" y a que las imágenes no pueden reflejar su "orgullo" por la forma "sensata y serena" en la que los hombres y mujeres condecorados, que representan a los 652 integrantes del contingente, han acometido "cada situación, cada momento de peligro, cada hora de incertidumbre", así por cómo se han apoyado y cuidado entre ellos.

Por último, ha trasladado a la ministra que la Brilib XL "se ha esforzado aún en muy difíciles condiciones" en el cumplimiento de la resolución 1701 de las Naciones Unidas "como solo el soldado español, con su profesionalidad y su humanidad, sabe hacerlo" y con que lo ha hecho con "plena conciencia" de la importancia de la misión y del compromiso de España con la paz y la seguridad internacional y con el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Finalmente, ha mencionado a los compañeros de la Brilib XLI y a sus familias.

Durante la visita, la ministra Robles ha mantenido también un encuentro con 29 combatientes ucranianos que reciben un módulo de formación de mantenimiento de vehículos, y ha reiterado el "firme compromiso" con Ucrania. Más de 6.000 soldados ucranianos han recibido ya formación en España.