El abogado de 'El Yoyas' dice que la fuga afectará a su condena: "Es un auténtico desastre"

Esteban Gómez, abogado del exconcursante de 'Gran Hermano' detenido este miércoles, Carlos Navarro 'El Yoyas', ha asegurado que haber estado 19 meses huido afectará a su condena: "Es un auténtico desastre, porque ahora estaría contemplando para Navidad quizás un primer permiso, habiendo cumplido dos años de cinco".

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios ante el Centro Penitenciario Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), antes de visitar a Navarro, que ha ingresado este miércoles sobre las 13.20 después de ser detenido tras estar huido desde 2022.

Se le impuso una pena de 5 años y 8 meses por maltrato habitual, lesiones, delito leve de amenazas y delito leve de vejaciones en una sentencia del Juzgado Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria, pero huyó al ser requerido por el Juzgado de Paz de Vilanova del Camí (Barcelona) en noviembre de 2022 para ingresar voluntariamente en prisión.

"Lo que me dijo es que se iba a Ucrania, a la guerra. Pues mira, no me parece tan mal, le dije, en el sentido de que yo no puedo ni apoyar ni influir, pero le dije que no me volviera a llamar", ha dicho, y ha asegurado que no ha tenido comunicación con él desde que huyó y que sólo ha hablado con la hermana de Navarro por correo electrónico.

Esconderse en el bosque

También ha dicho que otra "apuesta" del exconcursante era estar escondido en el bosque, aunque ha sostenido textualmente que él, como abogado, no podía validar eso.

"Mientras, hemos seguido trabajando y esperamos tener éxito. Tenemos dos recursos de amparo en el Constitucional. Son totalmente independientes de lo que haga o deje de hacer el cliente", ha asegurado.

Gómez ha vuelto a defender la inocencia de Navarro y se ha preguntado: "Vamos a ver cuándo puede salir por primera vez. Dentro de una perspectiva a partir de hoy... Seis años de prisión, sin permisos, claro, porque los permisos son que no haya riesgo de fuga. Aquí el riesgo es vital de él".

Además ha lamentado que, después de la primera sentencia, a Navarro le impidieron ver a sus hijos, y que desde ese momento "a este hombre como que le da un poco igual todo".

Tras visitar a Navarro en prisión

Tras visitar a su defendido en prisión, Gómez ha declarado ante los medios que ha podido ver a Navarro unos cinco minutos y lo ha visto bien de ánimo: "Incluso ha hecho como una broma diciendo 'Caray, tenía que haber venido antes porque se come mejor aquí que en la 'mili".

Posteriormente a la visita, el abogado ha ido a ingresarle dinero de parte de la familia, y ha deseado que se "adapte rápidamente".

"Ahora empieza a cumplir. Cuando alguien se distrae, el tiempo pasa rápido ¿no?. No tendría que haberlo hecho de esta manera, pero ya sabemos lo que hay", ha zanjado.