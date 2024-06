¿Puedo irme de vacaciones de verano estando de baja laboral?

La Incapacidad Temporal (IT), comúnmente conocida como baja laboral, en España es el periodo de tiempo en el que un trabajador no acude a su puesto de trabajo para recuperarse de una enfermedad común, accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente laboral. Los derechos que rijan esta baja vienen marcados por el régimen de la Seguridad Social al que esté sujeto el trabajador. Hay tres distintos: el régimen especial por cuenta propia (autónomos); el régimen especial de empleados del hogar y el régimen especial de trabajadores por cuenta ajena (relación laboral).

De acuerdo con el ordenamiento jurídico en España, un trabajador puede desplazarse y permanecer en otro lugar durante su periodo de incapacidad temporal, según considere y siempre y cuando actúe de manera responsable y no lleve a cabo actividades que puedan comprometer el proceso de recuperación. Por ello, si está pensando en viajar este verano durante su baja laboral, debe saber que la Seguridad Social podría cancelar o suspender su incapacidad temporal si no cumple esta premisa.

¿Puedo perder mi prestación por baja laboral si me voy de vacaciones?

El artículo 175 de la Ley de Seguridad Social puede cancelar o suspender la prestación en caso de que el beneficiario no actúe de acuerdo a sus obligaciones de recuperación mientras está de vacaciones. A efectos prácticos se trataría de un fraude de ley que incluso podría motivar a la empresa a llevar a cabo un despido procedente por el que no tendríamos derecho a cobrar indemnización.

No obstante, si se cumplen las recomendaciones médicas, no tiene que haber ningún problema. Además, en el caso de enfermedades psicológicas, como la ansiedad o depresión, un viaje puede tener un efecto muy positivo para la salud en el proceso de recuperación del trabajador. Y, en este tipo de situaciones, la ausencia de regulación podría incluso beneficiarle.

¿Necesito autorización médica para ir de vacaciones estando de baja?

No existe una ley que impida al trabajador en situación de baja laboral viajar o desplazarse. No obstante, el irse de vacaciones estando de baja corre a riesgo y cuenta del trabajador, bajo su responsabilidad y conociendo que una merma injustificada en el proceso de recuperación tiene consecuencias en la gestión de su subsidio por incapacidad temporal. De este modo, es recomendable contar con una autorización médica que avale el viaje en cuestión. Autorización que adquiere carácter obligatorio en caso de que el desplazamiento suponga la no presentación a citas médicas establecidas.