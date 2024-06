Milei regresa a España con las relaciones aún congeladas entre ambos países

Javier Milei regresa mañana a España en plena tensión diplomática entre Argentina y España y solo un mes después del conflicto que provocó su anterior visita, en la que llamó "corrupta" a la mujer de Pedro Sánchez en un macroevento político organizado por Vox -fue el invitado estrella de Santiago Abascal-.

Las relaciones todavía están rotas entre ambos países. El Gobierno aún no ha revertido la drástica decisión que adoptó de retirar de Buenos Aires a la embajadora española y el mandatario argentino no ha cesado en sus duras críticas al secretario general del PSOE en el tiempo transcurrido desde entonces. Esta misma semana, de hecho, le equiparaba con Nicolás Maduro.

Tampoco verá a Felipe VI

En esta ocasión, y al igual que en mayo, no será recibido por el presidente del Gobierno ni por Felipe VI. Con el primero no ha tenido nunca intención de reunirse. Algo que ayer afearon fuentes diplomáticas. Mientras que con el monarca, en cambio, sí que ha tratado de concertar una cita, lo que finalmente no será posible: en la agenda de la Casa Real no hay rastro de un eventual encuentro con el monarca.

Quien sí le recibirá será la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso. A pesar de que la dirección nacional del PP no respaldase a Milei tras sus palabras sobre la esposa de Sánchez, la líder regional de los populares sí quiere dejar negro sobre blanco su simpatía por el mandatario y le hará entrega este viernes a las 14:00h en la Casa Real de Correos de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Se trata de un premio que se da a personalidades extranjeras en reconocimiento a su labor institucional.

Tras ello, el economista argentino avanzará unos metros para ser condecorado con otra distinción en el Casino Real. Allí, el instituto Juan de Marina le premiará por su "defensa ejemplar de las ideas de la libertad"

Fuentes diplomáticas se pronunciaban ayer sobre la visita del presidente argentino para recordar que el Ejecutivo proporcionará a Milei durante su visita "el trato" que merece un jefe de Gobierno, pero le recriminaban "su actitud de búsqueda de la confrontación"y el no haber solicitado reunirse con Sánchez.

Desde estas fuentes también mostraban su sorpresa mayúscula por el hecho de que Ayuso vaya a recibir al presidente argentino, lo que consideran que es un acto de "deslealtad"que incumple incluso la Ley de Acción y del Servicio Exterior, que aprobó Mariano Rajoy. Según Ferraz, la líder regional solo quiere "jorobar"