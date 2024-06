Le Senne, presidente del Parlament balear: "No voy a dimitir"

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha rechazado la exigencia de dimisión de los partidos de izquierdas, entidades memorialistas y una manifestación de unas 400 personas después de que el martes rompiera fotos de republicanas asesinadas en 1937: "No voy a dimitir porque tengo el apoyo de la mayoría de la Cámara".

"Creo que se ha exagerado mucho, se ha sacado de quicio", ha dicho Le Senne en declaraciones a los medios al terminar el pleno extraordinario que se ha celebrado este jueves, sobre el episodio en el que rompió unas imágenes de represaliadas del franquismo que había pegado en su ordenador la vicepresidenta segunda del Parlament, la socialista Mercedes Garrido. La echó del pleno junto a la secretaria segunda de la mesa, la también socialista Pilar Costa, cuando se debatía la toma en consideración de la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares de 2018.

Si bien ha admitido que lo que hizo "es grave" y ha afirmado que "no volverá a ocurrir", ha justificado su comportamiento: "Tuve un momento en que me enfadé e hice algo que no debía hacer, pero ya está, no hay que sacar las cosas de quicio, nunca he querido faltar a la memoria de ninguna víctima, respeto a todas".

"No voy a dimitir porque tengo el apoyo de la mayoría de la Cámara igual que cuando me nombraron", ha afirmado Le Senne, el mismo día que cumple un año en el cargo con el apoyo de Vox y el Partido Popular. "He pedido perdón por un momento en que me enfadé e hice lo que no debía. Lo he pedido en la Mesa y también en privado a todos los portavoces, en la junta de portavoces y aprovecho para reiterarlo y hacerlo extensivo, por supuesto en primer lugar a la señora Garrido y a la señora Costa, a todos los diputados y a todos los ciudadanos", ha declarado.

Ha apostillado, sin embargo, que considera "mucho más grave algunas cosas que se están diciendo premeditadamente y pensadas que un momento de ofuscación tras diez horas de pleno, que uno se equivoca".

Sobre el hecho de que el Gobierno haya anunciado que trasladará a la Fiscalía su actuación para que determine si es delito romper la foto de una víctima de la Guerra Civil, Le Senne ha afirmado: "Creo que se está sacando todo de quicio, de contexto; no hay odio, mi intención no fue romper el cartel sino retirarlo".

En el salón de plenos

Le Senne ha explicado que este jueves ha permitido a los diputados de la oposición que centraran sus intervenciones en lo que hizo el martes, aunque el motivo del pleno extraordinario era la mesa del pacto social por la convivencia con el turismo, por "tener manga ancha para no agravar más el problema", y aunque algunos diputados "han protestado con razón" y le han pedido que les llamara la atención.

También ha permitido que Garrido y Costa estuvieran en la Mesa del Parlament con camisetas con las fotos de las represaliadas como las que rompió el martes. Ambas han permanecido en el salón de plenos solo al inicio de la sesión y luego se han sumado a la protesta convocada por la Plataforma por la Memoria Democrática a las puertas de la institución para pedir la destitución de Le Senne.

A la petición pública de que haga una reflexión, realizada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, que se ha declarado "avergonzada" por el agravio a "personas asesinadas" en el Parlament, Le Senne ha respondido: "Yo estoy reflexionando y seguiré reflexionando". "Creo que este error no lo volveré a cometer pero creo que también hay que guardar las formas y que ha habido críticas a los miembros de la Mesa. Todos tenemos que aplicarnos el mismo cuento", ha afirmado.