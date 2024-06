En directo | Sánchez responde en el Congreso a las preguntas de PP, Bildu y Junts sobre la "nueva fase" de la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde este miércoles ante el Pleno del Congreso a preguntas de PP, Bildu y Junts sobre la "nueva fase" de la legislatura tras acabar el ciclo electoral de gallegas, vascas, catalanas y europeas.

Pedro Sánchez ha garantizadoa la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que cumplirá el pacto que cerró con ERC para su investidura reformando el sistema de financiación autonómica y reconociendo "una singularidad al pueblo de Cataluña" y ha desvinculado este compromiso de la eventual investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Así lo ha dicho en el Pleno del Congreso después de que la portavoz del partido de Carles Puigdemont exigiera una financiación "justa" para su comunidad y preguntara al jefe del Ejecutivo si Cataluña sólo podrá lograr ese objetivo si se inviste al líder del PSC.

Sánchez ha invitado a Nogueras a "leer los acuerdos de investidura", en concreto el que cerró con ERC. "Lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña", ha recordado. "Eso es lo que he pactado con Esquerra Republicana y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura, también con ustedes, por supuesto", ha abundado, incidiendo en que ese es su compromiso, con independencia de que Illa consiga o no ser investido.

Previamente Nogueras había subrayado que la financiación de los catalanes depende de los Presupuestos Generales en del Estado y no de "una investidura". También ha instado al presidente a dejar de hablar de forma "irresponsable" de "financiación singular" para su comunidad "como si fuera un privilegio" porque, ha destacado, Cataluña no necesita "ningún favor ni trato especial" sino que se le pague lo que "le corresponde". "La gente de Cataluña, independentista y no independentista, no pide una financiación singular, necesita una financiación justa y que se pague a los catalanes aquello que corresponde a los catalanes, no lo que a usted le parezca o le convenga", ha avisado Nogueras, recalcando al presidente que el dinero "no es suyo" ni puede hacer con él "lo que quiera".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno "ya empieza a ser incompatible" con la regeneración democrática y le ha avisado que "su principal problema no es con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" sino "con la Justicia", en alusión a las investigaciones judiciales su entorno familiar. En su réplica, Pedro Sánchez le ha advertido de que su plan se aprobará con o sin el primer partido de la oposición. "Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes", ha afirmado Sánchez, quien ha echado en cara a Feijóo "el bloqueo" que el PP "está haciendo al Consejo General de Poder Judicial y su renovación, tal y como mandata la Constitución española".

Este cruce de reproches en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso se ha producido después de que Sánchez haya anunciado estos días que presentará en julio un paquete de medidas sobre "regeneración democrática". Además, y tras las elecciones europeas, PSOE y PP han mostrado su disposición a retomar las negociaciones para desatascar la renovación del CGPJ, cuyo mandato lleva más de cinco años caducado.