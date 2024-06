El PP acusa a Robles de "martillear" su móvil tras Pegasus y ella responde que está "íntegro" a disposición judicial

El PP ha afirmado este martes que la ministra de Defensa, Margarita Robles, formateó su teléfono móvil tras la infección con el 'software' israelí Pegasus, lo que ha equiparado con haberla "emprendido a martillazos" contra el terminal, mientras que ella lo ha negado y ha respondido que está "íntegro" a disposición judicial.

El senador 'popular' José Antonio Monago ha llevado a la sesión de control al Gobierno del Senado la infección con el programa espía que sufrieron el presidente, Pedro Sánchez, y la propia Robles, después de que la titular de Defensa abordara la infección a finales de mayo en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

En aquella sesión, Robles subrayó que los móviles del Gobierno no contenían información clasificada y la infección únicamente causó afectación a la intimidad de las víctimas. La reunión tuvo lugar poco después de que la Audiencia Nacional reabriera la causa que investigaba el presunto espionaje con el 'software' israelí, que también se instaló en los dispositivos móviles de los ministros del Interior y de Agricultura y Pesca, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente.

La Audiencia Nacional la reactivó tras recabar nueva información de las autoridades francesas, después de haberla archivado de forma provisional en julio de 2023 por la "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel, que no contestó a la comisión rogatoria enviada por el tribunal.

En concreto, Monago ha preguntado a Robles "si de verdad cree" que el robo de información personal de estos terminales móviles "no compromete la seguridad nacional", alegando que este tipo de datos "pueden comprometerla aunque no esté clasificada como secreta y reservada".

De forma paralela, el senador 'popular' ha vinculado las infecciones con Pegasus a la crisis diplomática abierta con Marruecos tras dar tratamiento médico en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, tras lo que el Gobierno viró su posición histórica sobre el Sáhara Occidental. "Parece que la información más que personal era comprometedora", ha señalado Monago.

Después, ha afirmado que Robles "formateó" su teléfono, lo que "obstaculizó" la labor del Centro Criptológico Nacional. "Muerto el perro, se acabó la rabia, usted la emprendió a martillazos con su móvil a lo 3.0", ha ahondado Monago, citando al auto de la Audiencia Nacional que, según ha explicado, recoge que el dispositivo de Robles se restableció a valores de fábrica en 2021.

"Si no le da vergüenza"

De su lado, Robles, que ha preguntado a Monago si "no le da vergüenza" hacer esas afirmaciones, ha negado las palabras del senador y ha afirmado que su teléfono "está íntegro a disposición judicial".

"Lo tiene el juez cuando quiera, no sé de dónde saca lo del martilleo", ha indicado, antes de recordar que fue el PP el que "destruyó a martillazos" los ordenadores del extesorero 'popular' Luis Bárcenas.

Al margen de esto, ha puesto el foco en que fueron los propios afectados en denunciar las infecciones con Pegasus y ha querido recalcar que el robo de información no afectó a la seguridad nacional al no estar los datos sustraídos clasificados como información reservada o clasificada.

En este contexto, ha pedido al PP "aprender" del Gobierno porque "cuando se comete un hecho delictivo" del que son "víctimas" lo ponen "en conocimiento del juez". "No es eso lo que hacen ustedes normal y habitualmente", ha añadido, pidiendo también "rigor con la verdad real y material". "Las cosas son como son, no como les gustarían a ustedes que fueran y la ley es como es, no como les gustaría a ustedes que fuera", ha zanjado la titular del Ministerio de Defensa.