Óscar Puente llama "saco de mierda" a Vito Quiles y este le acusa de "graves amenazas"

Las redes sociales han vuelto a ser testigo de un nueva polémica del ministro Óscar Puente. Esta vez a raíz de un enfrentamiento con el jefe de prensa de Alvise Pérez, Vito Quiles. Desde su cuenta de X, antiguo Twitter, el titular de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Pedro Sánchez ha llamado "saco de mierda" al periodista, en respuesta a un tuit en el que le acusaba de hacer un mal uso de su coche oficial para ir al estadio Santiago Bernabéu al concierto de Taylor Swift.

Quiles, conocido también por sus polémicas dentro y fuera del Congreso de los Diputados, publicó dos fotografías en las que aparecía un coche estacionado, con el siguiente texto: "Óscar Puente me acusó de mentir, tanto en X como en el Senado por contar que aparcó mal el coche oficial para irse de concierto", en referencia al 'show' de la cantante. estadounidense al que acudió el ministro el pasado 29 de mayo.

"Pues bien; aquí la foto de su coche en un acto y la que publiqué en el Bernabéu. Misma matrícula. ¿Quién mentía, ministro? Jaque mate", continúa Quiles.

La respuesta de Óscar Puente no se ha hecho esperar y ha subido el tono de la conversación. "Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro", ha escrito Puente en respuesta al tuit de Quiles.

El colaborador de Alvise Pérez, líder del grupo de ultraderecha Se Acabó la Fiesta, le ha dado réplica denunciando las palabras del político: "Un ministro del Gobierno de España amenazándome gravemente y llamándome 'saco de mierda'. Se ha abierto la veda", ha zanjado.

Un ministro del Gobierno de España amenazándome gravemente y llamándome “saco de mierda”



Quiles ha pedido amparo a la asociación de periodistas FAPE ·después de haber recibido amenazas gravísimas" del ministro socialista.

"A partir de este momento, responsabilizo a Óscar Puente y al Gobierno de la Nación de cualquier ataque que pueda sufrir", ha escrito en un nuevo tuit.

"Exijo a las autoridades que garanticen la libertad de prensa y la seguridad de todos los ciudadanos como garantías recogidas en la Constitución", ha subrayado Quiles, periodista de EDATV y encargado de la relación con los medios de comunicación de Se Acabó La Fiesta, en cuya lista figuraba como candidato, en el puesto 57.